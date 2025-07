Antes era atentado contra democracia, agora é contra economia, diz Alckmin

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou hoje que a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agiu "contra o interesse do Brasil" ao endossar a taxação ao Brasil anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O que aconteceu

"Antes, era um atentado à democracia, agora é um atentado à economia, prejudicando as empresas e prejudicando os empregos", afirmou Alckmin, durante coletiva no Palácio do Planalto. Em sintonia com o discurso do presidente Lula (PT) e do governo ele atrelou diretamente as ações de Trump à família Bolsonaro.

"Nós já constatávamos que o clã Bolsonaro trabalhou contra o interesse do país e do povo brasileiro", disse o vice-presidente, citando ações da gestão anterior. "Agora, a gente vê que, mesmo fora do governo, continua trabalhando contra o interesse brasileiro e contra o povo brasileiro."

Em entrevista hoje, Lula disse que Bolsonaro deveria "assumir a responsabilidade" pelo anúncio. "Porque ele está concordando com a taxação", disse, em entrevista ao Jornal da Record gravada nesta tarde. "Aliás, foi o filho dele [Eduardo Bolsonaro] que foi lá fazer a cabeça do Trump."

Ligar as tarifas a Bolsonaro é uma estratégia adotada pelo governo. Ontem mesmo, petistas já usaram as comemorações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Eduardo como munição contra eles mesmos, dois possíveis presidenciáveis da direita.

Como o UOL mostrou, membros do governo dizem que o anúncio pode acabar virando um "tiro no pé" dos próprios bolsonaristas. A avaliação é que o aumento "desproporcional" trouxe reações mais favoráveis à pauta governista do que contra ela.

Após o susto inicial, a avaliação no Planalto é que politicamente o governo não se enfraqueceu. Pelo contrário: aliados citam setores historicamente refratários a Lula que se posicionaram contra as posturas de Trump e dos bolsonaristas como um indicativo de que a ação terá um efeito interno negativo, assim como o endosso a ela.

Como Lula, Alckmin não descartou o uso da Lei da Reciprocidade e chamou a decisão de "equívoco". "O Brasil não é problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm déficit na balança comercial com muitos países do mundo, mas tem superávit no Brasil. São US$ 7 milhões de dólares no passado", argumentou.

O vice-presidente anunciou hoje o programa "Carro Sustentável", que visa reduzir o preço do carro popular. Apelidado "IPI Verde", prevê isenção total de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para veículos mais acessíveis e com menor impacto ambiental a partir de amanhã.

Estava previsto que Lula participasse do evento no Planalto, mas, após a carta de Trump ontem, desistiu. "O objetivo é simplesmente fortalecer a sustentabilidade e melhorar acesso aos chamados carros de ação", afirmou o vice-presidente.