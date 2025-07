Ações da China sobem conforme investidores buscam setores que receberam apoio

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong fecharam em alta nesta quinta-feira, com os investidores preocupados com as perspectivas econômicas migrando para setores que devem se beneficiar de políticas governamentais, com destaque para o desempenho do setor imobiliário.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,48%, registrando uma máxima de quase três anos e meio, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,47%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,57%, mas o índice que acompanha os gigantes da tecnologia caiu 0,3%.

Os participantes do mercado estão monitorando de perto quaisquer sinais de medidas de estímulo depois que a deflação dos produtores da China se aprofundou em junho, atingindo seu pior nível em quase dois anos.

As ações do setor imobiliário se recuperaram, já que alguns investidores especularam sobre novos estímulos, como uma possível retomada do programa de renovação de favelas.

As ações imobiliárias listadas em Hong Kong e as ações imobiliárias do continente saltaram 4,1% e 2,6%, respectivamente.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,44%, a 39.646 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,57%, a 24.028 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,48%, a 3.509 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,47%, a 4.010 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,58%, a 3.183 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,74%, a 22.693 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,44%, a 4.075 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,59%, a 8.589 pontos.