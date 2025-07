Wall Street sobe após ata do Fed colocar cortes de juros em foco e Nvidia atinge marca de US$4 tri

Por Sinéad Carew e Pranav Kashyap

(Reuters) - Os índices de Wall Street fecharam em alta nesta quarta-feira, com o índice de tecnologia Nasdaq na liderança, conforme a Nvidia atingiu brevemente uma "valuation" de US$4 trilhões e a ata da reunião do Federal Reserve alimentou esperanças de que as pressões inflacionárias das tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump, não inviabilizarão cortes na taxa de juros este ano.

O Dow Jones subiu 0,49%, para 44.458,30 pontos. O S&P 500 ganhou 0,61%, para 6.263,26 pontos. O Nasdaq avançou 0,95%, para 20.611,34 pontos.

A ata da reunião de junho mostrou que a maioria das autoridades do Fed disse esperar que cortes nos juros sejam apropriados ainda este ano, com choques de preços das taxas de importação de Trump devendo ser "temporários ou modestos". No entanto, houve pouco apoio para um corte na reunião de julho.

A Nvidia tornou-se a primeira empresa do mundo a atingir um valor de mercado de US$4 trilhões mais cedo nesta quarta-feira, solidificando sua posição como uma das ações mais favorecidas de Wall Street para aproveitar o aumento contínuo da demanda por tecnologias de inteligência artificial. Os papéis da empresa de chips subiram 1,8%, com uma capitalização de mercado de cerca de US$3,97 trilhões.

"Autoridades do Fed sugeriram que acreditam que a inflação será mais alta no futuro. Ao mesmo tempo, muitos ou a maioria das autoridades sugeriram que esperam juros mais baixos em algum momento deste ano. Essas duas coisas não combinam", disse Chris Brigati, diretor de investimentos da SWBC, uma empresa de investimentos. "Talvez eles estejam começando a dar um pouco mais de importância ao que está acontecendo com o mercado de trabalho."

Além da Nvidia, outros impulsos para os índices vieram de empresas megacaps, incluindo a Microsoft, que subiu 1,4% e a Amazon.com, que avançou 1,5%.

Oito dos 11 principais setores industriais do S&P 500 avançaram, liderados pelo de serviços públicos, com alta de 1%, e tecnologia, que subiu 0,9%. O setor de bens de consumo básicos, geralmente visto como mais defensivo, teve o pior desempenho, com queda de 0,6%.