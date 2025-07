Wall Street sobe com tarifas de Trump em foco; Nvidia atinge US$4 tri em valor de mercado

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quarta-feira, com a Nvidia atingindo uma avaliação de US$4 trilhões em valor de mercado, enquanto os investidores ignoravam as agressivas medidas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A Nvidia subia 2,2% para se tornar a primeira empresa a atingir US$4 trilhões em valor de mercado, solidificando sua posição como uma das ações mais favorecidas de Wall Street e aproveitando o aumento contínuo da demanda por tecnologias de inteligência artificial.

O Dow Jones subia 0,47%, a 44.446,71 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,64%, a 6.265,10 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,05%, a 20.630,94 pontos.

Sete dos 11 setores do S&P registravam ganhos, com o índice de tecnologia liderando com um aumento de 1,2%.

Trump intensificou sua ofensiva comercial na terça-feira, anunciando uma tarifa de 50% sobre o cobre e prometendo aplicar taxas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos.

Isso ocorreu apenas um dia depois de ele ter pressionado 14 parceiros comerciais com uma nova onda de alertas de tarifas e ter dito que pelo menos sete novos avisos serão feitos nesta quarta.

A reação do mercado à última onda contrastava com as perdas de segunda-feira, desencadeada pelas novas ameaças tarifárias da Casa Branca contra o Japão e a Coreia do Sul.

Com os prazos das tarifas abrangentes agora adiados para 1º de agosto, os investidores estão depositando suas esperanças nas negociações a fim de evitar uma guerra comercial total.

"A questão das tarifas continua sendo uma espécie de gangorra e, devido a esse vai e vem, obviamente deu aos investidores um pouco de calma", disse Philip Blancato, estrategista-chefe de mercado da Osaic Wealth.

Investidores ainda analisarão a ata da reunião de junho do Federal Reserve, às 15h, em busca de sinais sobre quando os membros poderão retomar os cortes da taxa de juros.

(Por Pranav Kashyap em Bengaluru)