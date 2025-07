? EC Vitória (@ECVitoria) July 9, 2025

Segundo comunicado da equipe baiana, Fabio Carille estará no comando do Vitória já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, "contra o Internacional [RS], no próximo sábado [12], às 16h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre".

O novo técnico do Leão da Barra se apresenta em Salvador na próxima quinta-feira (10). O contrato entre o Rubro-Negro e seu novo treinador terá duração de um ano.