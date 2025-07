Lula não foi chamado de 'ladrão' na Argentina; vídeo teve áudio modificado

Do UOL, no Rio

É falso que o presidente Lula (PT) tenha sido recebido com gritos de "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão" em vídeo gravado na Argentina durante visita recente do presidente ao país por ocasião da cúpula do Mercosul.

Na verdade, o vídeo original mostra Lula recebido por apoiadores aos gritos de "Lula, guerreiro do povo brasileiro".

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.

O que diz o post

Um vídeo do presidente Lula chegando na residência oficial da embaixada do Brasil na Argentina é compartilhado com um áudio adulterado com vozes que entoam "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão". A publicação diz que o presidente foi recebido assim na Argentina no dia 2 de julho de 2025.

Por que é falso

Áudio foi adulterado. Em uma busca no Google por vídeos de Lula na Argentina, é possível encontrar o vídeo original, que foi publicado por um repórter da Band no X com a legenda "Lula recebido por apoiadores na porta da residência oficial da embaixada do Brasil na Argentina". Confira abaixo:

Lula recebido por apoiadores na porta da residência oficial da embaixada do Brasil na Argentina pic.twitter.com/ndTKZsWf0B -- Túlio Amâncio (@tulio_amancio) July 2, 2025

Imprensa argentina também registrou o momento. Um vídeo disponível do Youtube da C5N, um canal de notícias argentino, também mostra os apoiadores de Lula gritando músicas de apoio ao presidente (confira aqui).

Lula foi à Argentina para participar da cúpula do Mercosul. O Brasil assumiu a presidência pro tempore do bloco no dia 3 de julho (aqui). Na ocasião, ele também visitou a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar depois de ter sido condenada por corrupção.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 1.000 curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Reuters, Aos Fatos e Estadão Verifica.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news