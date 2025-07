UE: Conselho adota abordagem 'prudente' e chega a acordo sobre projeto de orçamento para 2026

O Conselho da União Europeia (UE) adotou uma abordagem "prudente e realista" e chegou a um acordo sobre o projeto de orçamento do bloco para 2026, mostra comunicado publicado nesta quarta-feira (9). O acordo contempla 186,24 bilhões de euros em compromissos e 186,49 bilhões de euros em pagamentos, não incluindo dotações previstas para instrumentos especiais fora do quadro financeiro plurianual (QFP).

"Em um mundo em mudança, precisamos de uma Europa forte. Para tal, é necessário um orçamento comum que apoie as nossas prioridades partilhadas e, ao mesmo tempo, permita espaço para lidar com desafios inesperados", disse o ministro das Finanças da Dinamarca e negociador-chefe do Conselho para o orçamento de 2026, Nicolai Wammen. "(Eu) me sinto encorajado pelo apoio unânime dos estados-membros. Esta posição confere um mandato sólido para as próximas negociações com o Parlamento Europeu", acrescentou.

Na nota, é mencionado que o orçamento de 2026 deverá salvaguardar a capacidade europeia para lidar com as crises e os desafios atuais, como os da Ucrânia e do Oriente Médio, reforçando a prontidão e a preparação do continente no setor de defesa, bem como abordando as pressões migratórias, em consonância com as prioridades de revisão do quadro financeiro.

Ainda, o Conselho considera que o próximo orçamento deverá prever margens suficientes, abaixo dos limites máximos do QFP 2021-2027, para "fazer face a crises e circunstâncias imprevistas".