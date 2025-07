Trump taxa produtos brasileiros em 50% e surpreende governo Lula

Do UOL

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos brasileiros, insinuando uma sanção contra atitudes das instituições brasileiras pelo julgamento do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e pela derrota dele nas eleições de 2022. As taxas entrarão em vigor no dia 1º de agosto.

Leia a íntegra da carta enviada por Trump a Lula

O colunista Jamil Chade apurou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com seu gabinete e com o chanceler Mauro Vieira para avaliar uma resposta.

Letícia Casado afirma que o governo brasileiro foi pego de surpresa pela notícia. Ela relata que era esperada uma tarifa de até 20%, mas os 50% surpreenderam a todos. Segundo uma fonte do governo, "é inacreditável" o que Trump está fazendo nos EUA e com o mundo.

Já a colunista Raquel Landim ouviu especialistas em economia internacional que afirmaram que se trata de uma tentativa de Trump de influir nas eleições presidenciais brasileiras de 2026, dando um "tiro" na indústria local.

Jamil Chade: Trump taxa Brasil em 50%, ataca eleição no país e usa Bolsonaro como motivo

Letícia Casado: Tarifaço de Trump sobre Brasil pega governo Lula de surpresa

Raquel Landim: Trump tenta influenciar eleições no Brasil com 'tiro' na indústria local

Mariana Sanches: Brasil a enviado dos EUA: 'Lamentamos que se aliem com quem tentou golpe'

Mariana Sanches: Trump pede fim de 'déficit insustentável', mas EUA têm superávit com Brasil

Graciliano Rocha: Anúncio de Trump já eleva risco-país e derruba ativos brasileiros lá fora

Leonardo Sakamoto: Trump põe em risco empregos no Brasil dizendo que é para ajudar Bolsonaro

Outros olhares

Casagrande

PSG atropela o Real Madrid dando uma aula de como se joga futebol Leia mais

Roberto Sadovski

James Gunn fala sobre a nova jornada de 'Superman': 'Não somos a Marvel' Leia mais

Raul Juste Lores

Arquiteto do Copan e memória de São Paulo, Carlos Lemos faz 100 anos Leia mais