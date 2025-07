Sem rodízio e Paulista para lazer: o que muda em São Paulo para o 9 de julho

O estado de São Paulo celebra nesta quarta-feira o feriado de 9 de julho, que relembra a Revolução Constitucionalista. A data é uma referência ao levante armado paulista contra o governo provisório de Getúlio Vargas em 1932.

Por conta do feriado, a capital paulista suspendeu o rodízio municipal de veículos e o de veículos pesados e, também, as zonas de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC); e a de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Paulista e Liberdade fechadas para veículos

As avenidas Liberdade e Paulista ficarão fechadas ao tráfego de veículos e abertas para área de lazer, das 9h às 16h. Já as faixas exclusivas de ônibus foram liberadas e ativada a ciclofaixa de lazer. O estacionamento rotativo pago (Zona Azul) funcionará conforme a sinalização do local.

Nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes, o atendimento será das 6h às 22h. Já os postos Jabaquara, Santana e o Posto Central da SPTrans estarão fechados.

Os 60 Centros Educacionais Unificados (CEUs) vão estar abertos, das 8h às 18h, com uma programação especial de atividades esportivas, culturais e recreativas. Os mercados Lapa e São Miguel e o Sacolão da Lapa não terão atendimento ao público.

A Estação Cidadania estará aberta, das 7h às 19h, apenas para serviços de alimentação e banho. Já o serviço de comunicação de pessoas desaparecidas por WhatsApp e todos os 52 Conselhos Tutelares, vão trabalhar no regime de plantão por meio de celulares de apoio.

Um total de 16 serviços estarão sem atendimento ao público, entre eles, os Postos Avançados de Atendimento à Mulher das Estações do Metrô Santa Cecília e da Luz; as Unidades Móveis LGBTI; e a Ouvidoria de Direitos Humanos.

Na área da saúde, as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) integradas operam normalmente, sendo que, na UBS, o atendimento será exclusivamente para vacinação contra gripe, Covid-19 e multivacinação.

Serviços estaduais

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os postos de doação da Pró-Sangue Clínicas e Osasco funcionarão, excepcionalmente, nesta quarta-feira, das 8h às 16h. Os postos do Mandaqui, Barueri e Dante Pazzanese estarão fechados. Para mais informações, acesse: www.prosangue.sp.gov.br.

Em relação às Farmácias de Medicamentos Especializados (FME), a Unidade Dispensadora Tenente Pena terá expediente normal. As demais unidades não funcionarão, assim como os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs).

O intervalo médio entre os trens do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) no feriado será o mesmo do praticado aos domingos. No caso dos trens da CPTM, haverá mudanças na operação para obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

Feriado

O dia 9 de julho entrou para o calendário oficial de São Paulo com a aprovação, em 1997, da Lei 9.497 pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), sancionada pelo então governador do estado Mário Covas.

O feriado, comemorado em todo o estado de São Paulo, marca a memória da Revolução Constitucionalista de 1932, quando houve uma revolta armada dos paulistas e voluntários aliados de outros pontos do país contra o governo provisório do presidente Getúlio Vargas. Os paulistas acusavam Vargas de ditador e exigiam uma nova Constituição.

Apoiado pelas forças armadas federais, Vargas tinha tomado o poder com a derrubada do governo de Washington Luís e o impedimento da posse de Júlio Prestes, em 1930. O episódio marcou o fim da chamada "República do Café com Leite", quando políticos de São Paulo e Minas Gerais alternavam-se no comando da Presidência da República. A referência ao café deve-se à produção cafeeira paulista e a leiteira em Minas. A época ficou conhecida também como "República Velha".

Apesar de ter seu epicentro em São Paulo, a revolta contra Getúlio Vargas contou com setores revoltosos de várias forças do país, como as do Mato Grosso. No entanto, o exército federal, maior e mais bem equipado, suprimiu os conflitos que aconteciam nas divisas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

As batalhas duraram cerca de três meses, de julho a outubro de 1932, com a rendição dos paulistas em 2 de outubro. O dia 9 de julho ficou marcado por ter sido um dos momentos mais emblemáticos do conflito, com a chegada de voluntários de vários locais do país para engrossar as fileiras das forças paulistas.