Texas procura 161 desaparecidos após chuvas; mortos chegam a 109

Autoridades do Texas ainda procuram por 161 pessoas desaparecidas após as enchentes que deixaram 109 mortos no estado.

O que aconteceu

Buscas acontecem por helicóptero, equipes de barco e até pessoas em cavalos. Além de equipes federais e estaduais, grupos de voluntários ajudam nas operações, informou Larry Leitha, xerife do condado de Kerr.

Possibilidade é de que número de desaparecidos seja ainda maior, diz governador. Segundo o republicano Greg Abbott, é "muito provável" que mais pessoas tenham viajado ao condado de Hill, um dos mais afetados pelas chuvas, para o feriado de 4 de julho.

As margens do rio Guadalupe, que transbordou, são populares para acampamentos. Por isso, há risco de que muitas pessoas estivessem na área sem ter feito registros oficiais em hotéis, o que dificulta a chegada a um número oficial de sumidos. "Não vamos parar até encontrarmos todos", afirmou Greg Abbott.

Até o momento, 94 corpos foram identificados. Trinta dos identificados são crianças encontradas no condado de Kerr, perto da cidade de Kerrville, que tem pouco mais de 25 mil habitantes e foi fortemente atingida pela água.

Entre os desaparecidos estão cinco crianças e uma monitora do Acampamento Mystic. É lá onde estavam a maioria das crianças mortas. Ao todo, 27 meninas e monitores que estavam no local, atingido de madrugada pelo rio, morreram.

Caso os que desapareceram estejam mortos, país vai ter registrado a maior tragédia relacionada a enchentes na história. Até hoje, a enchente mais mortal dos Estados Unidos aconteceu em 1976, quando 144 pessoas morreram no Colorado.

''Catástrofe que não se via há 100 anos''

Uma visão de drone mostra árvores caídas em Comfort, Texas Imagem: Marco Bello/Reuters

Presidente Donald Trump tem planos de visitar o local nesta sexta-feira. "É uma catástrofe como não se via há 100 anos, e é simplesmente atroz o que está acontecendo", disse Donald Trump a jornalistas em Nova Jersey, antes de embarcar em seu avião de volta para Washington.

Ele anunciou ontem que assinou uma declaração de desastre para o condado de Kerr. "Essas famílias estão enfrentando uma tragédia inimaginável, com muitas vidas perdidas e muitas ainda desaparecidas", escreveu na rede social Truth Social. O republicano ainda reiterou que o governo federal está trabalhando com as autoridades estaduais e locais para lidar com os resgates e consequências do desastre.

O presidente norte-americano negou qualquer ligação entre os cortes orçamentários nos serviços meteorológicos nacionais e o número de vítimas. "Não acredito nisso", comentou, ao responder uma pergunta sobre a necessidade de recontratar uma parte do pessoal demitido pelos cortes.