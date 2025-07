Tereza Cristina: instituições precisam ter calma e equilíbrio nessa hora

Brasília, 9- A senadora e vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Tereza Cristina (PP-MS), defendeu nesta quarta-feira, 9, que as instituições brasileiras precisam ter "calma e equilíbrio" após os Estados Unidos anunciarem a imposição de tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. "A nossa diplomacia deve cuidar dos altos interesses do Estado brasileiro. Brasil e Estados Unidos têm longa parceria e seus povos não devem ser penalizados. Ambos têm instrumentos legais para colocar à mesa de negociação nos próximos 22 dias", disse a senadora em nota ao Broadcast Agro.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou mais cedo que os EUA vão impor tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil a partir de 1º de agosto. Trata-se da mais alta alíquota divulgada a partir de cartas enviadas pelo republicano aos países desde o início desta semana.