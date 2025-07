SP: Após pesquisa, secretário sugere Nunes no estado e Tarcísio presidente

Do UOL, em São Paulo

Orlando Morando, secretário de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, defendeu hoje nas redes sociais a candidatura do prefeito Ricardo Nunes (MDB) ao Governo de São Paulo e de Tarcísio de Freitas (Republicanos) à Presidência da República.

O que aconteceu

"Para o Brasil voltar a dar certo e São Paulo seguir crescendo, o caminho é Tarcísio de Freitas presidente e Ricardo Nunes governador", escreveu Morando. A frase fecha uma publicação divulgada hoje pelo secretário no Instagram.

Publicação comenta resultado de último levantamento da Paraná Pesquisas. Divulgada hoje, a sondagem mostra Nunes com 29,9% das intenções de voto para o governo do estado, à frente de Márcio França (PSB), que tem 14,2%, e Erika Hilton (PSOL), com 11,8%, em um dos cenários.

Morando não retornou os contatos da reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

Em entrevista ao UOL em dezembro, Nunes negou a intenção de se candidatar ao Governo do Estado em 2026. Assim como ele, Tarcísio já deu várias declarações em que nega a intenção de disputar a presidência no ano que vem.

Escolha de Morando por Nunes foi lida como articulação do prefeito pela candidatura. O atual secretário é ex-prefeito de São Bernardo do Campo. Além dele, outros três ex-prefeitos compõem o secretariado de Nunes. Para especialistas, o movimento é uma forma de Nunes se aproximar de eleitores que vivem fora da capital.