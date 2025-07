Tarcísio diz que Lula pôs 'ideologia acima de economia' e pede negociação

Imagem: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP

Do UOL, em Brasília e em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), responsabilizou o presidente Lula (PT) e pediu negociação após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aumento das tarifas a produtos brasileiros.

O que aconteceu

"Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado", escreveu Tarcísio em um post no X. "Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema."

Tarcísio afirmou que as tarifas prejudicam as exportações. Em nota enviada ao UOL, o governador disse que a medida representa um desafio comercial e político, com reflexos importantes para todo o setor produtivo nacional, mas evitou criticar Trump diretamente.

Ele endossou as críticas ao governo. Tarcísio disse que o Planalto não entendeu ainda que "ideologia e aritmética não se misturam" e que, das economias do G20, o Brasil tem sido a mais distante da Casa Branca. "Resolver os problemas das pessoas, das nossas empresas, dos nossos exportadores é mais importante do que o revanchismo, a bravata e a construção de narrativas", escreveu.

Cabe agora ao governo federal o esforço diplomático para resolver a questão com maturidade política e visão de Estado, sem se esconder atrás de narrativas, sem responsabilizar quem não está no poder. A responsabilidade s é de quem governa. Tarcísio de Freitas

Trump citou Bolsonaro como motivação



Trump enviou carta ao governo brasileiro. O presidente citou o julgamento de Jair Bolsonaro e as decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) contra plataformas americanas como o Rumble. As taxas devem entrar em vigor no dia 1º de agosto.

Presidente americano chamou o julgamento de Bolsonaro de caça às bruxas. "A maneira como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional".

Tarcísio é cotado como candidato da direita em 2026. Com Bolsonaro inelegível, o governador é apontado por aliados do ex-presidente como possível presidenciável. Publicamente, o governador nega intenções de disputar e afirma que tentará a reeleição em São Paulo.

Após reunião de emergência, Lula divulgou uma nota reagindo à decisão de Trump. O presidente disse que o país não aceitará ser "tutelado" por ninguém e usará a lei de reciprocidade.