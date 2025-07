Swiatek avança pela primeira vez à semifinal de Wimbledon

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 4 do mundo, venceu a russa Liudmila Samsonova (N.19) nesta quarta-feira (9) e se classificou pela primeira vez à semifinal de Wimbledon.

Vencedora de cinco Grand Slams, Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-5, em uma hora e 48 minutos.

"Estou me sentindo incrível. Mesmo estando no meio do torneio, já estou arrepiada depois desta vitória. Estou muito feliz e orgulhosa de mim mesma", declarou a ex-número 1 do mundo após a partida.

A polonesa de 24 anos vai enfrentar na quinta-feira a suíça Belinda Bencic (N.35), que eliminou a russa Mirra Andreeva (N.7).

A outra semifinal acontecerá no mesmo dia, entre a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.1) e a americana Amanda Anisimova (N.12).

Assim como Sabalenka, sua grande rival no circuito, Swiatek chegou às semifinais dos três Grand Slams disputados até agora na temporada.

Em janeiro, no Aberto da Austrália, foi derrotada nessa fase pela americana Madison Keys, posteriormente campeã do torneio.

Em Roland Garros, no início de junho, caiu diante de Sabalenka em três sets.

Wimbledon era o único dos quatro Majors em que Swiatek nunca havia chegado à semifinal.

"Gostei muito de jogar este ano e espero que continue assim o máximo possível. Trabalhei duro para evoluir nesta superfície [grama]", disse Swiatek.

Entre as jogadoras em atividade, além da polonesa, apenas Sabalenka, a bielorrussa Victoria Azarenka e a tcheca Karolina Pliskova chegaram às semifinais dos quatro principais torneios do circuito.

Quatro vezes campeã de Roland Garros e uma vez do US Open, Swiatek busca em Wimbledon seu sexto título de Grand Slam.

