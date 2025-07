STOXX 600 sobe com investidores atentos à política comercial dos EUA

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa subia nesta quarta-feira, apoiado por ações de defesa, conforme os investidores aguardavam sinais de progresso em um acordo comercial com os Estados Unidos.

O índice STOXX 600 subia 0,75%, a 549,83 pontos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira que "provavelmente" informará à União Europeia, dentro de dois dias, a taxa que ela pode esperar para suas exportações, acrescentando que o bloco tem tratado seu governo "muito bem" nas negociações comerciais.

Trump também anunciou planos para impor uma tarifa de 50% sobre o cobre importado e disse que as taxas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos serão introduzidas em breve.

Ele ameaçou impor uma taxa de 200% sobre as importações de medicamentos, o que, segundo ele, poderia ser adiado em cerca de um ano.

Trump adiou o prazo anterior de tarifas abrangentes para 1º de agosto, uma data que ele considera definitiva, declarando que "não haverá mais prorrogações".

O Financial Times informou que os negociadores da UE estão se aproximando de um acordo comercial com Trump que provocará tarifas mais altas do que as concedidas ao Reino Unido.

As ações de defesa subiam 1,1%, enquanto os bancos ganhavam quase 1%. As ações de energia avançavam 0,8%.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,32%, a 8.882 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,95%, a 24.436 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 ganhava 1,15%, a 7.855 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 1,20%, a 40.664 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,84%, a 1.198 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,31%, a 7.757 pontos.