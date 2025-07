Quantos minutos são necessários para escovar os dentes? Veja dicas de ouro

Escovar os dentes parece simples: é algo que fazemos todos os dias desde a infância. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, o ato de passar a escova rapidamente na boca não é suficiente —e pode até ser prejudicial se feito da maneira errada.

Segundo especialistas, para garantir uma boca saudável de verdade, é preciso aprender (ou reaprender) a escovar do jeito certo. E isso inclui atenção ao tempo, à técnica e até ao tipo de escova que você usa.

Como deve ser feita a escovação

Você sabia que, entre o dente e a gengiva, existe uma fresta chamada sulco gengival, onde se acumulam muitos micro-organismos? É lá que a placa bacteriana se esconde e começa a causar problemas como cáries e inflamações. Por isso, não basta esfregar os dentes com pressa. A escova deve ser posicionada nesse sulco e os movimentos devem "varrer" a sujeira para fora — de baixo para cima na arcada inferior, e de cima para baixo na superior.

Além disso, é fundamental escovar todas as superfícies do dente: a externa (que aparece quando você sorri), a interna (voltada para a língua) e a parte de cima, usada na mastigação. Use movimentos suaves e circulares, sem forçar, para não machucar a gengiva ou causar retração. Finalize escovando bem a língua, que acumula bactérias responsáveis pelo mau hálito.

E não se esqueça: o fio dental é indispensável. Ele alcança os espaços entre os dentes onde a escova não consegue chegar, removendo resíduos e protegendo contra doenças periodontais.

Duração, frequência e o melhor momento

O tempo ideal de escovação é de, pelo menos, três minutos. E a mais importante do dia é a noturna, já que, durante o sono, o fluxo de saliva diminui e as bactérias têm mais liberdade para agir.

O ideal é escovar os dentes três vezes ao dia: de manhã, à noite e depois das refeições. Mas, atenção: se você acabou de consumir algo muito ácido, como sucos cítricos, café ou vinagre, aguarde pelo menos 30 minutos antes de escovar. Esse tempo permite que a saliva neutralize a acidez, evitando o desgaste do esmalte dos dentes, que pode levar à erosão dentária.

Imagem: iStock

Escova certa faz toda a diferença

Muita gente acredita que escovas com cerdas médias limpam melhor, mas isso é um mito. As escovas com cerdas macias, cabeça pequena e filamentos retos são as mais recomendadas por dentistas. Elas conseguem alcançar os dentes do fundo com mais facilidade e evitam ferimentos na gengiva ou abrasão no esmalte.

Trocar a escova a cada três meses, ou quando as cerdas estiverem deformadas, também é essencial. Cerdas gastas perdem a eficácia e podem até acumular mais bactérias.

*Com informações de reportagem publicada em 15/04/2019