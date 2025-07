Socorristas fazem buscas por desaparecidos em região do Texas atingida por enchentes

Por Jane Ross

KERRVILLE (Reuters) - As equipes de busca continuavam a vasculhar os montes de escombros em Hill Country, no Texas, nesta quarta-feira, enquanto as esperanças de encontrar mais sobreviventes diminuíam, cinco dias após as enchentes terem devastado a região, matando pelo menos 119 pessoas, incluindo muitas crianças.

Até a noite de terça-feira, havia mais de 170 pessoas ainda desaparecidas, de acordo com os números fornecidos pelo governador do Texas, Greg Abbott. Os socorristas não encontraram ninguém vivo desde sexta-feira.

A maioria das mortes e pessoas desaparecidas era do condado de Kerr. A sede do condado, Kerrville, foi devastada quando chuvas torrenciais atingiram a região na madrugada de sexta-feira, 4 de julho, com mais de 30 centímetros de chuva em menos de uma hora e fazendo o rio Guadalupe subir a uma altura de quase 9 metros.

O número de mortos no condado de Kerr era de 95 até a manhã de quarta-feira, disse o xerife Larry Leitha aos repórteres em uma coletiva, incluindo três dezenas de crianças.

Esse número inclui pelo menos 27 campistas e monitoras do Camp Mystic, um retiro de verão para meninas cristãs às margens do Guadalupe.

As autoridades alertaram que o número de mortos provavelmente continuará aumentando à medida que as enchentes recuam.

Em outro lugar, na terça-feira, três pessoas morreram no Novo México, duas delas crianças, quando uma enchente repentina varreu o vilarejo de Ruidoso nas montanhas, cerca de 217 km a sudeste de Albuquerque, a maior cidade do Estado.

Cientistas afirmam que a mudança climática tornou os eventos extremos de enchentes mais frequentes e prejudiciais ao criar padrões climáticos mais quentes e úmidos.