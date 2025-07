'Sedoso, macio e com brilho': máscara capilar faz sucesso por R$ 24

Para quem tem cabelos danificados e busca uma máscara de reconstrução dos fios, o Guia de Compras UOL encontrou a máscara de tratamento reconstrução intensa da Tresemmé que promete ajudar a combater o problema.

O produto tem fórmula enriquecida com colágeno e arginina o que, segundo a marca, promete 99% menos de quebra dos fios. A seguir detalhamos as informações do fabricante e de consumidores que adquiriram o produto:

O que diz a TRESemmé

Tecnologia Hydra-Resistance que promete reforçar a barreira protetora dos fios enquanto recupera a hidratação

Tecnologia Córtex-Repair para reparar e revitalizar os fios capilares

Cuidado intensivo em cabelos extremamente danificados

Reforça a barreira protetora dos fios para cabelos mais maleáveis e sem pesar

O que diz quem comprou

A máscara de tratamento tem mais de 1,1 mil vendas na Amazon e recebeu nota média de 4,7 (do total de 5) dos compradores. Só no mês passado, foram registradas mais de 300 vendas.

O produto é elogiado pelo poder de hidratação e por deixar o cabelo sedoso.

Para quem tem cabelo liso e grande, super-recomendo, deixou meu cabelo leve, soltinho, muito macio e cheiroso. Comprem sem medo. Usei a linha toda de reconstrução e força mais óleo reparador brilho Lamelar (...) Thamires Moreira

Fiz o primeiro uso e percebi o cabelo sedoso, macio e com brilho. Acaba com opacidade dos fios Luciana de Andrade

Produto muito bom, comprei o kit com o shampoo, condicionador e a máscara de hidratação, chegou antes do prazo e tudo certinho. Deixou meu cabelo hidratado e sedoso sem contar com o cheiro bom também Emilly

Pontos de atenção

No entanto, alguns compradores relataram problemas com a maneira com que o produto foi embalado.

Muito boa qualidade do produto, entrega rápida também. O único problema é que veio vazando as máscaras. Comprei três e todas vazaram. E já é a segunda vez que compro e acontece isso Simone

Recebido pedido no tempo certo, mas chegou derramando, sugiro que da próxima vez não coloquem o pote de lado como estava, mas sim em pé. Derramou dos dois potes de Tresemmé, mais estou contente com os produtos Edilma dos Santos

Produto de ótima qualidade, chegou antes do previsto, porém veio derramado, se tivesse lacrado a tampa do pote com adesivos, não teria acontecido isso, acabei perdendo parte do produto Layssa

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.