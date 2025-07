Quem era a empresária de 40 anos que morreu durante cirurgia plástica em SP

A empresária Natália Cavanellas Thomazella, 40, morreu na segunda-feira, na mesa de cirurgia, após se internar para realização de três procedimentos estéticos: uma lipoaspiração, um ajuste de próteses mamárias implantadas há dois anos e um procedimento nos glúteos. O caso está sendo investigado pelo 42º DP (Parque São Lucas), onde foi registrado como morte suspeita.

Quem era Natália?

Referência no empreendedorismo feminino. Segundo seu perfil no Instagram, em mais de 15 anos de atuação conectou milhares de pessoas para realizarem negócios. Em março deste ano, a empresária foi homenageada pela Câmara Municipal de São Paulo como uma das "100 mulheres empreendedoras" da cidade.

Fundou agência especializada em networking corporativo. Além disso, segundo publicações, ela também foi responsável pela criação de comunidades que conectam mulheres empresárias e líderes.

Sou apaixonada por networking e conexões estratégicas. Acredito que as relações certas podem transformar carreiras e negócios. Natália Thomazella, em publicação no Instagram

Fã de viagens. Thomazella se descrevia como uma "apaixonada por viagens". Uma das últimas aventuras foi para os Estados Unidos, onde celebrou o aniversário de 40 anos e passou pelos parques da Disney. "Últimas horas dos meus 30 e todos anos da melhor maneira possível e no lugar que eu mais amo no mundo!", escreveu ela em foto passeando por Miami com a filha. Em outra publicação, ela se diz agradecida pela vida. "Obrigada Deus por tudo que vivi até hoje, por mais uma década completa de muito amor, saúde, propósitos e alegrias!"

Casada e com uma filha de três anos. Nas redes sociais, o marido fez uma homenagem para ela: "Todos nós sabemos a grande mulher que a Natália era. Uma mulher linda, independente, superprofissional, feliz, além de tantas outras qualidades". No texto, ele ainda diz que a filha é muito parecida com a mãe.

Fomos casados por alguns anos e fruto desse casamento veio a nossa filha, Manoella, que é o maior presente que eu já recebi na minha vida. A Manoella é muito parecida com a Nat, inclusive o seu jeito, porque ela é muito comunicativa, acho que ela puxou a mãe em tudo, e hoje eu vejo como isso foi bom. Rafael Thomazella, marido de Natália, no Instagram

Vou falar sempre para Manoella de como sua mãe era uma mulher incrível, aquele tipo de pessoa que todos adoram, admiram, e sempre mantê-la viva em nossas memórias. Rafael Thomazella, marido de Natália, no Instagram

Sofreu uma parada cardiorrespiratória durante procedimento. Natália se submeteu à cirurgia no Hospital San Gennaro. Ela foi socorrida, mas não resistiu. Segundo a nota do médico responsável pela cirurgia, Edgar Lopez, "infelizmente a paciente evoluiu com uma complicação grave, compatível com embolia pulmonar, evento raro, mas reconhecido na literatura médica como possível, mesmo com todas as medidas preventivas adotadas".

*Com informações da Agência Estado