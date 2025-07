O sujeito recebeu uma multa de trânsito e, por qualquer razão, não pagou. Será que isso pode levar à prisão?

Embora não pagar a multa, por si só, não leve à cadeia, existem consequências graves que podem transformar uma infração administrativa em crime de trânsito - e, em alguns casos, a prisão se torna uma possibilidade real.

A inadimplência em multa pode bloquear o licenciamento, impedir o uso do veículo e levar à suspensão ou cassação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) Se, mesmo diante dessas restrições, o motorista continuar dirigindo, ele passa a infringir regras mais graves - algumas delas tipificadas como crime no CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e até no Código Penal. Ou seja, o descuido com uma multa pode colocar o condutor em uma situação muito mais grave do que ele imagina.

Falta de licenciamento

Imagem: Denny Cesare/Codigo19/Folhapress

O simples não pagamento de uma multa de trânsito não resulta em prisão.

No entanto, o ato pode desencadear uma série de consequências legais e financeiras, que podem complicar, bastante, a vida do condutor - em certos casos, podem até abrir caminho para sanções criminais.

A começar pelo licenciamento anual. Ele é um requisito obrigatório para que o veículo circule legalmente nas vias. Para fazer o licenciamento, não pode haver multas em aberto. Se o motorista acumula infrações e deixa de quitá-las, ele fica impedido de licenciar o veículo.

Dirigir nessas condições é uma infração gravíssima, que pode levar à remoção do veículo, aplicação de nova multa e soma de pontos na CNH.

Efeito cascata

Imagem: Getty Images

Além disso, falta do licenciamento (que o condutor não quitou porque deixou de pagar as multas) pode se tornar um agravante quando outras infrações são cometidas.

Ou seja: dirigir nessa condição não configura prisão imediata, mas abre espaço para problemas maiores. Se o condutor, além de estar com essa pendência, foge da abordagem, oferece resistência, apresenta documentos falsos ou já está com a CNH suspensa, a situação pode ser tipificada como crime de trânsito ou crime comum, como desobediência (Artigo 330 do Código Penal) ou uso de documento falso (Artigo 304 do Código Penal).

Os problemas financeiros também merecem atenção. Não quitar a multa no prazo gera juros e multas adicionais. Com o tempo, o débito pode ser inscrito em dívida ativa, permitindo que o governo adote medidas como cobrança judicial, penhora de bens e bloqueio de contas. O motorista também pode ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa, dificultando o acesso a crédito, financiamentos e até aluguel.

Dirigir com CNH suspensa ou cassada

Imagem: Divulgação

Uma das consequências mais graves do acúmulo de infrações e não cumprimento das obrigações é a suspensão ou cassação da CNH.

Aqui, o cenário muda completamente. Mas é preciso esclarecer: deixar de pagar a multa não gera, automaticamente, penalidades como suspensão ou cassação.

Mas, com a inadimplência da multa, o motorista vai acumulando, também, pontos na sua habilitação (já que ele não recorreu na tentativa de evitar essas penalidades) - é justamente o acúmulo de pontos que leva à suspensão.

Da mesma forma, ser flagrado dirigindo com a CNH suspensa gera a sua cassação. É uma série de "uma coisa puxa a outra".

Quando a habilitação é suspensa, o motorista fica impedido de dirigir por um período determinado (que irá variar de dois meses a dois anos).

Se ele não recorrer na tentativa de cancelar essa penalidade, e a suspensão for, de fato, instaurada, ele precisará seguir a determinação e parar de dirigir.

Caso contrário, se for barrado em uma blitz, ele poderá ter o documento cassado, de acordo com o Artigo 263 do CTB. A cassação é infinitamente pior do que a suspensão: uma vez cassado, para recuperar seu direito de dirigir, o motorista deverá refazer todo o curso de habilitação, como se nunca antes tivesse sido habilitado (o que gera gasto de dinheiro e de tempo).

Agora, se for flagrado com a CNH cassada em uma blitz, a situação complica - e muito -, dependendo da situação.

Conforme o Artigo 309 do CTB, caso o condutor gere perigo de dano na direção do veículo, quando flagrado com a CNH cassada, ele poderá ser condenado por crime de trânsito - a pena é detenção de seis meses a um ano ou multa.

Vale ressaltar, no entanto, que não é sempre que dirigir com a CNH cassada gera a prisão do condutor. Para a efetiva ocorrência do crime, é preciso que haja um perigo de dano. Portanto, não deverá recair qualquer punição criminal ao condutor que dirige com a habilitação cassada sem promover nenhum risco ao trânsito, mas apenas uma sanção administrativa.

Atraso recorrente e reincidência

O que muitas pessoas não percebem é que o histórico do condutor conta muito. Alguém que comete uma infração isolada terá, na maioria dos casos, apenas consequências administrativas. Mas o motorista que tem as práticas abaixo está sujeito a sanções muito mais graves, como a prisão:

Acumular multas em aberto

Não licenciar o veículo por anos

Dirigir com CNH suspensa ou documento vencido

Ignorar notificações e processos administrativos

Desobedecer ordens de parada ou oferece resistência em fiscalizações

Há casos reais de motoristas com dezenas de infrações que continuam circulando mesmo com o veículo irregular e a habilitação comprometida.

Quando são abordados, geralmente acabam recebendo voz de prisão, não pela multa em si, mas pelo desrespeito sistemático às leis de trânsito.