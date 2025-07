Presidente do PT chama Trump de 'maior fascista do século' e defende Lula

O novo presidente do PT, Edinho Silva, classificou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como o "maior fascista do século 21".

O que aconteceu

Edinho comentou as declarações de Trump em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "É o posicionamento de um presidente autoritário, o maior líder fascista do século 21", disse o petista hoje, em entrevista à Globonews, minutos antes do presidente americano anunciar taxas de 50% contra o Brasil.

Para Edinho, as falas são uma reação à cúpula do Brics. A reunião ocorreu nos dias 6 e 7, no Rio de Janeiro. "Trump não aceita que um bloco como o Brics possa ter protagonismo e uma agenda própria. Ele só aceita a posição de submissão aos Estados Unidos", afirmou o presidente do PT.

Trump criticou julgamento de Bolsonaro no STF. O republicano disse que o ex-presidente é alvo de perseguição e que vai acompanhar "de perto a caça às bruxas"contra Bolsonaro e sua família.

Governo brasileiro reagiu. Em nota, Lula afirmou não aceitar interferências. "A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano."

Edinho foi questionado sobre a visita de Lula à Cristina Kirchner na Argentina. Lula tirou fotos segurando um cartaz em que pede liberdade para a ex-presidente. Edinho afirmou que a situação é diferente, negou interferência na Justiça argentina e defendeu Lula.