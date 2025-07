Premiê espanhol tenta abafar escândalo de corrupção com pacote de medidas: "jogar a toalha não é a solução"

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, compareceu ao Congresso nesta quarta-feira (9) para se manifestar sobre o escândalo de corrupção que envolveu membros de seu partido. Pressionado a renunciar, o chefe de governo apresentou um plano com 15 medidas, entre elas, a criação de uma agência anticorrupção.

Com informações de Ray Sánchez, correspondente da RFI en Madri, e agências

"Vou continuar no cargo porque sou um político íntegro e não estava a par do esquema de corrupção", afirmou Sánchez em sua aguardada audiência no Congresso espanhol. O premiê se pronunciou sobre o escândalo que levou à prisão um de seus homens de confiança, Santos Cerdán.

Sánchez também afirmou ter cogitado renunciar, mas que "jogar a toalha não é a solução". "Quero dizer aos cidadãos e aos senhores que não vou desistir e que vamos continuar", reiterou.

O dirigente socialista fez um apelo aos partidos que sustentam sua frágil maioria parlamentar e anunciou cerca de quinze medidas para renovar a confiança dos aliados. Entre elas, a criação de uma agência contra a corrupção, a obrigatoriedade de que os partidos tenham suas contas examinadas por entidades independentes e a punição de empresas que pagam propina a políticos.

O premiê também mencionou o envolvimento do partido de oposição de direita, o Partido Popular, em casos de corrupção. Seu líder, Alberto Núñez Feijóo, fez duras críticas a Sánchez, ao "exigir novamente eleições antecipadas e a minha renúncia", disse o chefe de governo. "E devo dizer, senhores, que, francamente, eu mesmo considerei essas opções nos estágios iniciais desta crise", reiterou.

Distribuição de propinas

Cerdán e o ex-ministro do Transportes da Espanha, José Luis Ábalos, ambos do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), são acusados de envolvimento em um esquema de subornos em troca de contratos de obras públicas. O aspecto mais prejudicial para o partido foi a divulgação de gravações em que os suspeitos discutem a distribuição de propinas relacionadas a obras públicas, além de fazerem comentários sobre profissionais do sexo.

No último fim de semana, também foi divulgada a renúncia de um colaborador próximo de Sánchez, Francisco Salazar, que integraria a nova liderança do partido na reestruturação após a saída de Cerdán. Ele foi acusado de "conduta inapropriada" de caráter sexual por várias políticas socialistas, em uma matéria publicada no site de notícias eldiario.es.

Além disso, o irmão do premiê, David, e a primeira-dama Begoña Gómez, são alvo de investigações judiciais por tráfico de influência e tratamento preferencial, caracterizando o período mais complicado desde que Sánchez chegou ao poder, em 2018.

"Organização criminosa"

O discurso do chefe de governo foi imediatamente rejeitado por Feijóo, que classificou o PSOE de "organização criminosa". Já Sánchez foi chamado de "político destruído". "Não veio para limpar nada, mas para sujar tudo: seu partido, a política e a nação da qual não é mais um representante digno", acrescentou o líder da oposição.

Para o primeiro-ministro, também era essencial convencer seus aliados no Congresso, que são indispensáveis para permitir que seu governo conclua a legislatura. Yolanda Díaz, líder da coalizão da esquerda radical Sumar, elogiou as declarações de Sánchez. Ela considerou que o discurso do premiê foi "honesto" e elogiou as medidas propostas.

Do lado dos independentistas catalães do partido Junts, o tom foi mais firme. "Vocês estão jogando na prorrogação, e prorrogações não duram uma legislatura inteira", declarou a deputada Miriam Nogueras.

Para o deputado do ERC (esquerda catalã) Gabriel Rufián, Sánchez deve continuar no cargo. "Mas se isso se espalhar (...) vamos obrigá-lo a fazer com que as pessoas escolham (...) o que deve ser o PSOE, o país e o governo", advertiu.