Por que esta quarta pode ter o dia mais curto do ano  pelo menos até agora?

A Terra deve girar um pouco mais rápido em alguns dias de julho e agosto deste ano, segundo o Observatório Nacional (ON), instituição vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Com isso, esses dias podem ser ligeiramente mais curtos que o padrão de 24 horas.

Mas calma: estamos falando de uma diferença mínima, medida em milissegundos. A previsão é que nesta quarta-feira, 9, o dia tenha 1,3 milissegundos a menos. O fenômeno deve se repetir em 22 de julho (com perda de 1,38 ms) e 5 de agosto (1,58 ms).

Essas mudanças são imperceptíveis para nós, segundo o ON. "Em média, a Terra completa uma rotação em 86,4 mil segundos, ou 24 horas, mas pequenas variações podem ser detectadas com o uso de relógios atômicos, tecnologia disponível desde a década de 1950", explica, em comunicado.

Por que isso acontece?

Desde 2020, cientistas têm percebido que, em alguns momentos do meio do ano, os dias estão ficando um pouco mais curtos do que o normal. No ano passado, o dia 5 de julho teve 1,66 ms a menos, por exemplo.

Se você é uma pessoa mais ligada à ciência, pode achar isso estranho, afinal, sabemos que, historicamente, a rotação da Terra tem ficado cada vez mais lenta - processo que ocorre desde que o planeta se formou, há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando um dia durava entre 5 e 10 horas.

Apesar disso, diz o ON, espécies de oscilações - ou variações - ocorrem. E, com isso, os dias podem ficar ligeiramente mais curtos ou mais longos.

Fernando Roig, pesquisador do ON, diz que, em média, a rotação da Terra ainda desacelera, no entanto, fatores como terremotos, o movimento do núcleo, a oscilação dos polos e mudanças nos oceanos e na atmosfera podem provocar essas variações temporárias.

As mudanças climáticas também podem estar exercendo uma influência. Isso acontece, por exemplo, por meio de um fenômeno chamado maré atmosférica - que é parecido com a maré dos oceanos, mas ocorre na atmosfera.

Massas de ar se deslocam periodicamente ao redor do planeta, influenciadas por variações de temperatura e pressão. Esse movimento exerce uma força sobre a Terra, o que pode acelerar ou desacelerar levemente sua rotação.