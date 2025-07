Políticos reagem à carta de Trump com tarifas de 50% a produtos brasileiros

Após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos brasileiros, políticos brasileiros reagiram a decisão da Casa Branca com críticas ou agradecimentos.

O que aconteceu

Deputados da oposição agradecerem Trump. "Obrigado pelo seu apoio, Trump, nosso grande presidente Jair Bolsonaro (PL) sofre uma verdadeira perseguição por parte de um regime comunista", escreveu o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP). O entendimento de aliados do ex-presidente é que o anúncio pressiona o STF (Supremo Tribunal Federal) com o julgamento da trama golpista.

Ao anunciar a tarifa, Trump citou o julgamento de Bolsonaro. "Este julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve terminar IMEDIATAMENTE!", diz trecho da carta enviada pelo presidente norte-americano a Lula. As novas taxas, acima dos 10% já impostos, entrarão em vigor no dia 1º de agosto.

"Todos os que perseguiram a direita e se omitiram diante disso são culpados pela atual situação", disse deputado do PL. O presidente da comissão de Relações Exteriores na Câmara, Filipe Barros (PL-PR), chamou Lula de incompetente por não dialogar com Trump. "O vira-lata está no Palácio do Planalto. Eu repondo Janja a você", disse ele em referência a fala da primeira-dama hoje quando o presidente foi questionado sobre a tarifa dos EUA.

Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), disse que o anúncio é um "ataque tão grande à soberania do Brasil". "O que mais impressiona é a carta do Trump e a motivação, porque foi articulado pela extrema direita e bolsonarista", afirmou em coletiva à imprensa. O deputado federal Isnaldo Bulhões (MDB-AL) classificou a decisão como uma "insanidade". "Um país que não cobra nada dos produtos deles, e vem uma decisão dessa, que relação diplomática é essa? Vindo do Trump, não me surpreende. Para ele recuar é rápido também", afirmou.

Aliados de Lula criticaram bolsonaristas e ironizaram: "vão colocar bonezinho do MAGA de novo". O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) escreveu, em suas redes sociais, que com o anúncio de Trump "o estado mais industrializado do Brasil e que poderá perder mais empregos é São Paulo". Na publicação, o psolista usou uma foto de Tarcísio de Freitas em que o governador de São Paulo utiliza um boné com o slogan de Trump "Make America Great Again".

O que mais disseram

Nossa soberania não é negociável. A decisão deplorável de Trump, de quem Bolsonaro lambe as botas, não é contra um governo, é contra o Brasil. Enquanto o bolsonarismo ri e aplaude de boné MAGA, trabalharemos no diálogo diplomático para reverter as consequências desse ato insano.

Humberto Costa, senador pelo PT