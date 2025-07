Polícia identifica 3 adolescentes suspeitos por morte de publicitário em SP

Três adolescentes foram identificados pela polícia como suspeitos de envolvimento na morte do publicitário Adriano Ramos Pedreira, 37, agredido durante um assalto em uma passarela de pedestres na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, em junho.

O que aconteceu

Depois de identificados, menores suspeitos tiveram a internação solicitada, informou a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Em nota, a pasta divulgou que a autoridade policial pediu a internação provisória dos três adolescentes ao Juízo da Infância e Juventude e aguarda manifestação do órgão.

Secretaria não informou quando e como adolescentes foram identificados. Questionada sobre o assunto, a SSP informou apenas que a investigação segue pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) e que "diligências prosseguem para o total esclarecimento dos fatos".

SSP divulgou no fim de junho que imagens de câmeras de segurança estavam sendo analisadas para identificar suspeitos. Segundo informado pela pasta no último dia 24, testemunhas foram ouvidas e imagens de câmeras de vigilância estavam sendo analisadas pelas equipes de investigação "com o objetivo de identificar e prender os envolvidos".

Relembre o caso

Publicitário foi assaltado e agredido na noite de 8 de junho na região central de SP. Segundo as investigações, ao ser abordado pelos assaltantes, Adriano atravessava a passarela que liga as ruas Sousa Lima e Luigi Greco, sobre os trilhos da CPTM, nas imediações da Estação Barra Funda da CPTM. Durante o trajeto, ele teria sido abordado pelo grupo, que roubou seu celular e o agrediu.

Machucado, Adriano voltou sozinho para casa, onde vivia com a família. Conforme informado pela família, ele chegou nervoso e com dores pelo corpo sem contar o que havia acontecido. Ele então tomou remédio e foi dormir. De manhã, como demorava a acordar, a família constatou que ele não dava sinais de vida e chamou uma ambulância.

No hospital, foi constatado que Adriano estava em coma, situação que perdurou até sua morte. Ele permaneceu internado na Santa Casa, na região central, por 20 dias.

Ainda não há informações públicas sobre quais ferimentos o publicitário sofreu, mas é mito que não se pode dormir após uma pancada na cabeça. O problema está no fato de que, se a pessoa estiver dormindo nas primeiras horas após o trauma, o acesso ao seu nível de consciência fica comprometido. Ou seja, o sono em si não agrava o quadro, mas pode dificultar a avaliação médica, conforme apurado pelo UOL.

As ruas Luigi Greco e Sousa Lima registraram alta na incidência de crimes em maio deste ano no comparativo com o mesmo período de 2024. Os dados são do Radar da Criminalidade, plataforma exclusiva do Estadão. A ferramenta é alimentada com base nos dados da Secretaria da Segurança Pública e calcula o número de casos em um raio de 500 metros da localização pesquisada. De acordo com o levantamento, os roubos e furtos de celular são os delitos mais frequentes no local.

Passarela onde publicitário foi agredido por assaltantes passa sobre linha da CPTM entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda Imagem: Paulo Eduardo Dias / Folha de S. Paulo

Donos de restaurantes e bares da região costumam alertar os clientes sobre a atuação de gangue que circula no local de bicicleta para roubar celulares. Moradores do bairro relatam ainda que a passarela tem um agravante que a torna mais perigosa: falta de iluminação.