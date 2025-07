PM que matou jovem em SP foi reprovado em exame psicológico no PR em 2023

O policial militar suspeito de matar um marceneiro de 26 anos com um tiro na cabeça, no extremo sul de São Paulo, foi reprovado em exames psicológicos em um concurso da Polícia Científica do Paraná.

O que aconteceu

Fabio Anderson Pereira de Almeida, 35, fez a avaliação em 2023, dois anos antes do crime. Ele não foi aprovado no teste psicológico no concurso para agente auxiliar de perícia oficial.

PM foi aprovado nas fases iniciais do concurso, mas foi considerado inapto na avaliação psicológica. Fabio Anderson recorre da decisão na Justiça do Paraná, onde o processo continua em tramitação.

Justiça argumenta que não cabe poder judiciário avaliar a decisão da banca examinadora do concurso. "A mera adoção de critérios subjetivos - próprios da avaliação psicológica - e o estabelecimento de um perfil comportamental ao cargo, por si só, não acarreta nulidade do ato", diz um trecho da decisão do Tribunal de Justiça do Paraná.

Fabio hoje é policial militar em São Paulo, mas a corporação não informou desde quando ele integra o quadro da PMESP. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que segue critérios rigorosos de seleção, incluindo o exame psicológico, avaliado por uma banca de especialistas da área que seguem as normas do código de ética do psicólogo.

Governo paulista diz que não há impedimento legal para uma pessoa prestar um novo concurso para a polícia mesmo após ter sido reprovado anteriormente em qualquer tipo de exame anterior. "Os resultados dos testes, que são validados pelo Conselho Federal de Psicologia, levam em conta os dados disponíveis no momento da análise", diz nota enviada ao UOL.

O UOL tenta contato com a Polícia Científica do Paraná para detalhar por quais motivos o policial não foi aprovado nos testes psicológicos. O texto será atualizado caso tenha resposta.

A reportagem também tentou ouvir a defesa de Fabio nesse processo, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

PM foi afastado após crime

Policial foi afastado das ruas. O agente chegou a ser preso em flagrante após o crime, na noite de sexta-feira (4), mas pagou fiança e foi liberado. Ele foi autuado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar), mas pagou R$ 6.500 e responderá em liberdade.

Policial teria confundido jovem com assaltante. Guilherme Dias Santos Ferreira trabalhava como marceneiro em uma fábrica de camas e havia acabado de sair do trabalho. Ele foi atingido pelos disparos quando estava a caminho do ponto de ônibus. O caso é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Pouco antes do crime, ele avisou a esposa que já estava indo embora. Nas redes sociais, também publicou uma foto batendo o ponto no trabalho. "Deu 22h e eu dormi, e do nada acordei às 2h. Olhei meu WhatsApp e tinha mensagem dele: 'Estou indo embora' às 22h38. [Era] Duas e meia da manhã e ele não tinha chegado. Ele nunca foi de chegar tarde em casa, sempre chegou no horário. Se ocorresse alguma coisa, ele me avisava", disse a esposa Sthephanie dos Santos Ferreira Dias, em entrevista à TV Globo.

Ao lado do corpo de Guilherme foram encontrados uma marmita, talheres, um livro e a roupa de trabalho. O crime ocorreu na Estrada Ecoturística de Parelheiros, localizada no extremo sul de São Paulo. "Só porque é um jovem negro, preto e estava correndo para pegar o ônibus, [ele] atirou. O que é isso? Que mundo é esse? Era o único jovem preto que estava no meio [do ponto] e foi atingido. A gente quer esse policial na cadeia, ele tem que pagar. Está solto, pagou a fiança que, para ele, não é nada", lamentou a esposa da vítima.

O próprio Guilherme havia publicado no status do WhatsApp uma foto do relógio de ponto eletrônico na saída do trabalho Imagem: Reprodução

Guilherme trabalhava como marceneiro na mesma empresa há quase três anos. Segundo a família, o jovem sonhava em ser pai. "A gente estava fazendo tratamento para poder gerar um filho", contou a mulher à Globo.

"Nunca se envolveu com nada, era do serviço para casa, da casa para a igreja e da igreja para o serviço. Era sempre assim, estava na casa dos pais ou em casa. Ele não é isso o que o povo está falando", desabafou Sthephanie dos Santos.