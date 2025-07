PIB chinês deve chegar a US$ 19,5 tri em 2025, diz diretor da NDRC

O diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC, na sigla em inglês), Zheng Shanjie, previu nesta quarta-feira que o Produto Interno Bruto (PIB) chinês deverá alcançar cerca de 140 trilhões de yuans (US$ 19,5 trilhões) ainda em 2025. Segundo ele, a economia do país "ultrapassou sucessivamente os 110 trilhões, 120 trilhões e 130 trilhões de yuans", e "neste ano, espera-se que atinja cerca de 140 trilhões".

A declaração foi dada durante coletiva organizada pelo Escritório de Imprensa do Conselho de Estado sobre os avanços do 14º Plano Quinquenal, que começou em 2021 e termina neste ano. Zheng destacou que a China continua sendo um dos principais motores da economia global. "Nossa contribuição para o crescimento econômico mundial se mantém em torno de 30%", afirmou.

Ele apontou que o incremento esperado no PIB chinês desde o início do ciclo atual é de mais de 35 trilhões de yuans (US$ 4,9 trilhões). "O que isso significa? É equivalente a criar uma nova região do Delta do Rio Yangtzé", disse Zheng, referindo-se a uma das áreas mais desenvolvidas da China. "Também corresponde à soma do PIB das três principais províncias econômicas do país: Guangdong, Jiangsu e Shandong", exaltou.

Zheng ressaltou que, mesmo diante de choques e desafios globais, a China manteve uma taxa média de crescimento de 5,5% nos primeiros quatro anos do plano. "Considerando o tamanho da nossa economia e os desafios enfrentados, manter esse ritmo de crescimento é algo sem precedentes na história do desenvolvimento econômico", declarou.