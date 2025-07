Petróleo fecha estável com forte demanda por gasolina, ataques no Mar Vermelho e tarifas de Trump

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo ficaram estáveis nesta quarta-feira, com os investidores avaliando os fortes dados da demanda de gasolina dos Estados Unidos e os ataques a navios no Mar Vermelho, enquanto as tarifas de cobre dos EUA se aproximavam.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 0,06%, a US$70,19 por barril. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) fechou em alta de 0,07%, para US$68,38 por barril.

Os estoques de petróleo dos EUA aumentaram, enquanto os estoques de gasolina e refinados caíram na semana passada, informou a Administração de Informações sobre Energia (AIE) nesta quarta-feira.

Os estoques de petróleo aumentaram em 7,1 milhões de barris, para 426 milhões de barris na semana encerrada em 4 de julho, disse a AIE, em comparação com as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters, que previam um aumento de 2,1 milhões de barris.

A demanda por gasolina aumentou 6%, para 9,2 milhões de barris por dia na semana passada, informou a AIE.

"A demanda parece ser sólida e não está desacelerando", disse Phil Flynn, analista sênior de mercado do Price Futures Group.

Após meses de calmaria no Mar Vermelho, os ataques na principal rota de navegação global voltaram a ocorrer na semana passada. As equipes de resgate retiraram seis tripulantes com vida do Mar Vermelho nesta quarta-feira e 15 ainda estavam desaparecidos do segundo de dois navios afundados nos últimos dias em ataques reivindicados pela milícia Houthi do Iêmen, alinhada ao Irã, após meses de calmaria.

Os preços do petróleo também foram sustentados por uma previsão da AIE, na terça-feira, de que os EUA produzirão menos petróleo em 2025 do que o esperado anteriormente, uma vez que a queda dos preços levou os produtores norte-americanos a diminuir a atividade.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston, Paul Carsten em Londres, Arathy Somasekhar em Houston e Trixie Yap em Cingapura)