Papa Leão interrompe férias para apelar por ações sobre mudanças climáticas

Por Joshua McElwee

CASTEL GANDOLFO, Itália (Reuters) - O papa Leão interrompeu as férias de duas semanas na quarta-feira para celebrar uma missa especial pedindo aos católicos para cuidarem da criação, no segundo grande apelo do Vaticano em uma semana para que o mundo enfrente a mudança climática global.

"Hoje ... vivemos em um mundo que está queimando, tanto por causa do aquecimento global quanto por causa dos conflitos armados", disse o pontífice em uma pequena cerimônia ao ar livre em Castel Gandolfo, uma cidade italiana nas montanhas a cerca de uma hora de carro de Roma onde ele está passando suas férias.

"Temos que orar pela conversão de muitas pessoas ... que ainda não percebem a urgência de cuidar de nossa casa comum", completou.

Leão, que foi eleito em 8 de maio para substituir o falecido papa Francisco, não mencionou desastres naturais específicos causados pelo aquecimento global, mas disse que o mundo está passando por uma "crise ecológica".

O novo papa afirmou que a Igreja, com 1,4 bilhão de seguidores, está comprometida em falar sobre o assunto, "mesmo quando isso exige a coragem de se opor ao poder destrutivo dos príncipes deste mundo".

A missa incluiu uma oração pelas vítimas das inundações repentinas no Texas, onde pelo menos 109 mortes foram registradas até terça-feira.

Leão, o primeiro papa dos EUA, celebrou a missa de quarta-feira de acordo com um novo rito católico que exorta as pessoas a cuidarem da criação, publicado pela primeira vez pelo Vaticano em 3 de julho, em seu mais recente esforço para abordar as questões climáticas.

O cardeal Michael Czerny, uma autoridade sênior do Vaticano que ajudou a organizar a missa, disse à Reuters que a decisão de Leão de interromper suas férias foi um sinal da importância que o novo papa dará às questões ambientais.

"Ao oferecer essa missa ... no início de suas férias, o papa Leão está dando um belo exemplo de agradecimento pela grande dádiva de Deus e rezando para que a família humana aprenda a cuidar de nossa casa comum", declarou Czerny.