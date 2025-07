Largou carreira de DJ para empreender; sua rede de pizzaria fatura R$ 24 mi

Matheus Oliveira era DJ profissional, mas se cansou da rotina e decidiu empreender. Abriu uma pizzaria com um amigo, mas o negócio não vingou. Meses depois, em 2017, insistiu no segmento e abriu a Oliver's Pizza com o pai, no quintal da casa da família em Maricá (RJ). Hoje, a rede tem sete unidades em operação e faturou R$ 24 milhões em 2024.

Nomes inspirados em séries

Cardápio tem cerca de 30 sabores. Muitos deles são inspirados em séries, filmes e personagens. A Targaryen (personagem de "Game of Thrones") é de pepperoni, pimenta biquinho, catupiry, muçarela e manjericão. Já a Sauron (personagem de "O Senhor dos Anéis") leva costela suína, barbecue e bacon. As pizzas da Oliver's Pizza custam a partir de R$ 39.

Fábrica própria de insumos. Para garantir padronização e eficiência logística, a empresa tem sua própria fábrica de insumo. Fica em Maricá e produz massa, molhos e recheios das pizzas. "A ideia é facilitar a operação, já que cada loja nossa recebe todos os insumos já porcionados, facilitando a montagem das pizzas", diz Oliveira, 30.

Rede tem 7 unidades em operação, todas no Rio de Janeiro. Destas, seis são próprias e uma é franquia —localizada em Copacabana, no Rio. Em agosto, a marca vai abrir mais uma franquia: em Araruama (RJ).

Preço da franquia. A Oliver's Pizza tem três modelos de franquia: delivery/take away, premium com rodízio e full (com salão e delivery). Uma franquia da marca custa a partir de R$ 260 mil.

Em 2024, o faturamento foi de R$ 24 milhões. O lucro não foi revelado.

Marca tem comunicação descontraída. Oliveira diz que a marca tem um engajamento forte com o público jovem. Por isso, usa uma comunicação descontraída em suas redes sociais. "A marca se conecta com o nosso público por meio de memes, referências à cultura pop e uma linguagem mais divertida", diz. No Instagram, a marca tem 143 mil seguidores.

Em julho, a empresa vai lançar um aplicativo próprio. Uma das funções do aplicativo é fidelizar o cliente, com um sistema que acumula pontos a cada compra.

Marca mira expansão internacional

Empresa quer expandir para o exterior. A Oliver's Pizza tem previsão de abrir uma franquia em Orlando (EUA) em 2026. A meta, diz Oliveira, é ter dez unidades franqueadas nos EUA até 2030.

Outra meta é expandir para fora do RJ. "Após abrir mais duas unidades no Rio este ano, vamos começar a expansão para fora do estado, com foco em São Paulo, Minas e Distrito Federal", diz.

Como o negócio começou

Dos 16 aos 23 anos, Oliveira atuou como DJ profissional. Ele se apresentava em festas particulares e em projetos musicais distintos em diversas cidades do país. Mas essa rotina impactou sua vida pessoal.

A rotina era intensa, noites viradas, agendas instáveis, muitas viagens. Percebi que estava desconectado da minha própria vida e prejudicando o meu relacionamento amoroso. Decidi encerrar aquele ciclo e construir algo mais sólido.

Matheus Oliveira, CEO da Oliver's Pizza

Ele abandonou a carreira de DJ e empreendeu no ramo da alimentação. Seu primeiro negócio foi uma pizzaria, em Niterói (RJ), em sociedade com um amigo pizzaiolo. "Apesar do início promissor, a sociedade foi desfeita por incompatibilidade de gestão entre mim e o sócio", afirma. A Monster Pizza funcionou por três meses em 2017. Nesse período, a família de Oliveira havia se mudado de Niterói para Maricá.

Dois meses depois, em 2017, ele abriu a Oliver's Pizza, em Maricá. Desta vez, em parceria com o pai, Edilson Busson, 57. Eles investiram R$ 15 mil no negócio. "Em Maricá, onde a gente morava, o mercado local carecia de pizzarias criativas e de alta qualidade", declara.

Operação começou de forma informal. A Oliver's Pizza começou a operar no quintal da casa da família, em um condomínio residencial. Seus primeiros clientes eram vizinhos e amigos. "Foi uma forma de testar o nosso produto. Fizemos um trabalho forte em marketing digital, e isso foi um grande diferencial para o negócio na cidade", diz.

Delivery e primeira loja física. Segundo ele, em dois meses, a pizzaria já operava por delivery em um imóvel em frente ao condomínio. Cinco meses depois, em março de 2018, a empresa inaugurou sua primeira loja física, em Maricá.

Sociedade é 100% familiar. Atualmente, são três sócios: Oliveira, seu pai, Busson, e sua irmã, Maria Clara Portella.

Definir sua identidade na expansão

Tem diferencial em um produto comum. Flávio Silva, consultor de negócios do Sebrae-SP, diz que um ponto forte da Oliver's Pizza é ter uma estratégia de marketing do universo do consumidor (jovens) para um produto comum (pizza). "O diferencial da marca não passa apenas pelo sabor, mas também por ações de engajar esse público nas redes sociais, com uma linguagem descontraída e estratégia interativa. Isso se alinha às novas gerações que querem um mundo instagramável", afirma.

Identidade da marca é desafio no processo de expansão. Silva diz que a Oliver's Pizza deve definir bem qual a identidade quer levar para o seu processo de expansão. "O processo de expansão precisa carregar uma identidade própria, para que o público saiba reconhecer a marca onde ela estiver. Isso pode ser um sabor característico daquela marca ou um processo na operação, por exemplo, como entregar pizzas dentro de um tempo definido", afirma.

Inovação é tendência a ser considerada. Para o consultor, a marca precisa também ficar atenta às inovações que estão por vir, por conta das mudanças no comportamento do consumidor. "As novas gerações querem produtos mais sustentáveis e que tenham uma consciência ambiental por trás. Isso é uma tendência de consumo que vai demandar inovação de produtos para um futuro bem próximo", declara.

