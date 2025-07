O que é 'mayday', código temido na aviação usado por Boeing em Guarulhos

Um Boeing 747 da alemã Lufthansa pousou ontem no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, após pilotos anunciarem "mayday".

O que aconteceu

Avião ficou quase 20 minutos esperando para pousar. O voo LH-510 partiu de Frankfturt, na Alemanha, e tinha como destino Buenos Aires. No entanto, quando se aproximava da capital argentina, teve que ficar quase 20 minutos em órbita, até ser desviado para Assunção, no Paraguai, segundo informações do Flightaware, site de monitoramento aéreo.

Após o pouso no país vizinho, avião seguiu viagem para Guarulhos. Depois de quase uma hora no solo, em Assunção, avião partiu para Buenos Aires, mas foi colocado de novo em trajetória de espera. Após mais 20 minutos, foi desviado para Guarulhos.

Pilotos declararam 'mayday'. Depois de mais de duas horas de voo até Guarulhos, pilotos pediram prioridade para pouso. Em um vídeo da torre de tráfego aéreo do aeroporto é possível ouvir o piloto declarando "mayday". Ele afirmou que a tripulação estava chegando ao limite e que o nível de combustível estava baixo.

Plano de emergência foi acionado. Em nota, o Aeroporto de Guarulhos informou que medida foi feita em decorrência do pedido de pouso de emegência. "Nenhuma ação extraordinária foi necessária e o pouso ocorreu normalmente. Também não houve impacto nas operações do aeroporto", diz comunicado.

O que é 'mayday'?

Nível mais alto de alerta. O termo tem origem no francês "m'aidez", que significa "ajude-me". Ele foi criado em 1923 por Frederick Stanley Mockford, um oficial de rádio do aeroporto de Londres, diante do aumento de voos entre a Inglaterra e a França. A ideia é que a palavra seria facilmente pronunciada e compreendida por pilotos e equipes em solo.

É usada em perda de controle da aeronave, falha de motor e fogo a bordo, entre outras situações. Quando o comandante observa que é realmente necessário pedir o socorro, ele precisa falar três vezes a expressão. A repetição tripla evita ambiguidades em transmissões de rádio com ruído ou interferência. Dessa forma, o piloto alerta os controladores de voo e passa a ter prioridade em relação às comunicações das outras aeronaves.

Protocolo de uso segue as normas da OACI (Organização da Aviação Civil Internacional). Ele exige que o piloto informe, após o chamado, o prefixo do voo, localização, natureza da emergência e tipo de ajuda necessária.

Há diferentes níveis de alerta no rádio. Um nível abaixo do "mayday" é o chamado "pan-pan" — do francês "panne", que significa "pane" ou "colapso". É usado quando há uma situação de urgência, mas que ainda não configura emergência iminente, por exemplo uma falha de motor que permite o voo controlado, ou um problema de saúde grave a bordo, mas com condições estáveis. O "pan-pan" também deve ser repetido três vezes e seguido da identificação da aeronave.

Uso do "mayday" mobiliza instantaneamente os protocolos de socorro, prioridade de pouso e comunicação exclusiva com o controle de tráfego. O sistema de comunicação é padronizado em todo o mundo, e há registros de áudios reais em que pilotos alternam entre "pan-pan" e "mayday" conforme o agravamento da situação durante o voo.

*Com informações de reportagem publicada em 12/06/2025