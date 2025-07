Nvidia se torna primeira empresa a atingir US$4 trilhões em valor de mercado

(Reuters) - A Nvidia alcançou uma capitalização de mercado de US$4 trilhões nesta quarta-feira, tornando-se a primeira empresa de capital aberto do mundo a atingir esse marco e solidificando sua posição como uma das ações mais favorecidas de Wall Street.

As ações da fabricante de chips subiam 2,4%, para US$164, beneficiando-se do aumento contínuo da demanda por tecnologias de inteligência artificial.

A Nvidia atingiu um valor de mercado de US$1 trilhão pela primeira vez em junho de 2023 e o aumento continuou inabalável com seu valor de mercado mais do que triplicando em cerca de um ano, mais rápido do que a Apple e a Microsoft, as únicas outras empresas norte-americanas com um valor de mercado de mais de US$3 trilhões.

A Microsoft é a segunda maior empresa dos EUA, com uma capitalização de mercado de US$3,75 trilhões.

A Nvidia ganhou cerca de 74% desde as mínimas atingidas em abril, quando os mercados globais foram abalados pela onda de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No entanto, o otimismo em relação aos parceiros comerciais que fecharam acordos com os EUA tem elevado as ações ultimamente, com o S&P 500 atingindo uma máxima histórica.

A Nvidia tem um peso de 7,3% no S&P 500, o maior do índice. Apple e Microsoft respondem por cerca de 7% e 6%, respectivamente.

(Por Shashwat Chauhan em Bengaluru)