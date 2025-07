Novas enchentes nos Estados Unidos causam três mortes

Três pessoas morreram em enchentes repentinas no estado americano do Novo México, informaram as autoridades nesta terça-feira (9), poucos dias após as tempestades torrenciais que deixaram mais de 100 mortos no vizinho Texas.

As inundações repentinas atingiram Ruidoso, uma pequena cidade a cerca de 240 quilômetros ao sul de Albuquerque, Novo México.

"A cidade de Ruidoso confirma que três pessoas perderam tragicamente suas vidas como resultado da histórica inundação repentina que atingiu a comunidade em 8 de julho de 2025", informou o site da cidade.

As vítimas são um homem e duas crianças, de 4 e 7 anos, de acordo com o comunicado.

"Todas as três pessoas ficaram presas nas águas da enchente e foram arrastadas rio abaixo durante a enchente catastrófica, na qual o rio Ruidoso atingiu o nível recorde de 6 metros, 1,5 metro acima do recorde anterior", afirmou o município.

As autoridades relataram que dezenas de resgates também foram realizados e que as operações de busca continuam.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) declarou estado de emergência por enchente repentina no mesmo dia.

"Estamos devastados pelas famílias que perderam seus entes queridos nesta terrível tragédia", disse a prefeita Lynn Crawford.

Vídeos gravados por celulares, transmitidos pela mídia local, mostraram uma casa inteira levada pela correnteza.

No Texas, quatro dias após as enchentes repentinas devastarem vários condados, as equipes de resgate continuaram as buscas em meio a pilhas de lama e escombros por mais de 160 pessoas que continuam desaparecidas.

Mas as esperanças de encontrar sobreviventes diminuem. O governador Greg Abbott alertou que a lista de desaparecidos pode aumentar à medida que as buscas prosseguem.

abs/aha/db/nn/aa

© Agence France-Presse