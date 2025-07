Nevoeiro afeta visibilidade em estradas de cidades de São Paulo

Até sexta-feira, é esperado que a visibilidade em estradas e rodovias do estado de São Paulo seja afetada pela formação de nevoeiro denso.

O que aconteceu

O fenômeno deve ocorrer com maior intensidade em áreas de serra e trechos rodoviários. A Defesa Civil informou que as condições meteorológicas estão favoráveis para o surgimento de nevoeiros em diversas regiões do estado até, pelo menos, o fim da semana.

Redução da visibilidade tende a ser maior nas primeiras horas da manhã. Os locais mais afetados serão Itapeva, Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara, além dos vales do Ribeira e do Paraíba, região metropolitana da capital, Baixada Santista, litoral norte e Serra da Mantiqueira.

Com aumento da temperatura e atuação do sol ao longo do dia, a neblina tende a se dissipar. A névoa é um efeito da presença de minúsculas gotículas de água ou cristais de gelo suspensos numa camada de ar próxima à superfície.

A nebulosidade traz, principalmente, riscos para o tráfego em rodovias e vias locais. Por isso, o órgão tem recomendado atenção aos motoristas, com redução de velocidade, uso de faróis baixos, distância segura entre veículos e cautela redobrada em curvas e aclives.

Neblina pode atingir ainda estados do Sul. De acordo com a agência Climatempo, além das estradas, os aeroportos também podem ser impactados, com possibilidade de atrasos nos voos no início da manhã.