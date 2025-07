NDB: China mostrou ser preciso aliar mercados eficientes com governo funcional, afirma Dilma

A presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), Dilma Rousseff, enfatizou nesta quarta-feira (9) que a China protagonizou uma das transformações industriais e tecnológicas da história moderna, com ganhos no uso das inovações focadas em transição energética. Em sua avaliação, a "experiência chinesa mostra que é preciso aliar mercados eficientes com governo funcional".

"A transformação requer operação. É importante articular governo, setor privado e economia para garantir que esse processo de transformação tendo em vista sustentabilidade ocorra. É uma tolice achar que os avanços em inovação são inseparáveis da atuação do Estado e do setor privado".

As declarações foram dadas em um evento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no Rio de Janeiro para discutir o futuro da energia limpa e a descarbonização da economia.

Rousseff defendeu que os países do Sul Global tenham plataformas de cooperação de investimento e financiamento que suporte os desafios da chamada "Quarta Revolução Industrial", mas reiterou que sem a cooperação internacional essa se torna uma barreira quase impossível de ser transposta.