Ataque a navio grego no Mar Vermelho deixa 4 mortos e 15 desaparecidos

Por Renee Maltezou e Yannis Souliotis e Jonathan Saul

ATENAS (Reuters) - As equipes de resgate retiraram seis membros da tripulação com vida do Mar Vermelho na quarta-feira e estavam procurando 15 ainda desaparecidos do segundo de dois cargueiros afundados em dois dias por supostos agressores Houthis.

Quatro das 25 pessoas a bordo do cargueiro Eternity C morreram antes que o restante da tripulação abandonasse a embarcação, que afundou na manhã de quarta-feira depois de ter sido atacada na segunda e na terça-feira, informaram fontes das empresas de segurança envolvidas no resgate.

Os seis marinheiros que foram resgatados passaram mais de 24 horas na água, segundo elas. Uma fonte havia dito anteriormente que sete pessoas tinham sido resgatadas, mas a missão naval Aspides da UE, que protege a navegação no Mar Vermelho, emitiu uma nota confirmando que apenas seis foram retiradas do mar.

Os Houthis reivindicaram a responsabilidade por um ataque semelhante no domingo, que teve como alvo outro navio, o Magic Seas. Todos os tripulantes do Magic Seas foram resgatados antes que ele afundasse.

Os ataques às duas embarcações renovam uma campanha dos combatentes alinhados ao Irã, que atacaram mais de 100 navios de novembro de 2023 a dezembro de 2024 no que eles disseram ser solidariedade aos palestinos, mas interromperam sua campanha neste ano.

"Continuaremos a procurar a tripulação restante até a última luz", disse um funcionário da empresa de gestão de riscos marítimos Diaplous, sediada na Grécia.

Os dois navios que foram atacados tinham bandeiras da Libéria e eram operados por empresas gregas.

O Eternity C foi atacado pela primeira vez na tarde de segunda-feira com drones marítimos e granadas propelidas por foguetes disparados de lanchas rápidas por supostos militantes Houthis baseados no Iêmen, disseram fontes de segurança marítima. Os botes salva-vidas foram destruídos durante o ataque.

Duas fontes de segurança disseram à Reuters na quarta-feira que o navio foi atingido novamente por drones marítimos na terça-feira, forçando a tripulação e os guardas armados a abandoná-lo no mar. Os Houthis permaneceram com a embarcação até as primeiras horas de quarta-feira, afirmou uma das fontes.

Há o temor de que alguns dos tripulantes que pularam na água possam ter sido sequestrados pelos Houthis, acrescentou a fonte. Lanchas estavam na área enquanto os esforços de resgate estavam em andamento.

A tripulação era composta por 21 filipinos e um russo. Três guardas armados também estavam a bordo, incluindo um grego e um indiano, que foi um dos resgatados.

O Mar Vermelho, que passa pela costa do Iêmen, há muito tempo é uma via fluvial essencial para o petróleo e as commodities do mundo. O tráfego caiu desde que a milícia Houthi começou a atacar navios em novembro de 2023.