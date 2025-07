MSD compra Verona por US$10 bi na tentativa de diversificar portfólio para além do Keytruda

(Reuters) - A MSD comprará a Verona Pharma , sediada no Reino Unido, por cerca de US$10 bilhões, disseram as empresas nesta quarta-feira, fortalecendo os tratamentos respiratórios da farmacêutica norte-americana como parte dos esforços para reduzir a dependência do seu bem-sucedido tratamento de câncer.

O Keytruda, o medicamento mais vendido do mundo, com quase US$30 bilhões em receita no ano passado, está se aproximando da expiração de patentes importantes a partir de 2028, e a MSD dobrou os esforços para remodelar seu portfólio.

Desde 2021, a empresa quase triplicou sua linha de produtos em estágio avançado de estudos, combinando desenvolvimento interno com aquisições, como a compra de US$11,5 bilhões da Acceleron em 2021, que resultou no medicamento para hipertensão arterial pulmonar Winrevair.

A aquisição de quarta-feira é a primeira do ano da MSD e a maior desde a compra de US$10,8 bilhões da Prometheus Biosciences em 2023.

O acordo dá o controle do Ohtuvayre, um tratamento recém-aprovado para a doença pulmonar obstrutiva crônica, uma condição comumente chamada de "pulmão de fumante".

O medicamento inalatório gerou vendas de US$ 42,3 milhões em 2024 e os analistas estimam que poderá ultrapassar US$ 3 bilhões em receita anual.

A MSD pagará US$107 por ação depositária norte-americana pela Verona, um prêmio de 23% em relação ao último fechamento da empresa sediada em Londres na Nasdaq.

As ações da Verona subiram 20% antes da abertura do pregão.

(Reportagem de Christy Santhosh, Sriparna Roy, Kanjyik Ghosh e Mrinalika Roy em Bengaluru)

((Tradução Redação Barcelona))

REUTERS MS