MP fecha acordo para indenizar transplantados de órgãos com HIV no Rio

O MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) firmou um acordo com o governo estadual para reparar as vítimas de transplantes de órgãos contaminados com HIV realizados na rede pública no ano passado.

O que aconteceu

MPRJ firmou um Termo de Ajustamento de Conduta para reparar os danos contra as vítimas. A decisão foi publicada hoje a partir da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital.

Estado do Rio de Janeiro, Fundação de Saúde e o Laboratório PCS Lab Saleme terão que garantir indenização e reparação aos pacientes. Uma indenização foi firmada a partir do acordo do MPRJ. Os valores não foram divulgados.

Pacientes deverão receber acolhimento e acompanhamento médico vitalício. A Secretaria de Saúde do Rio deverá, ainda, oferecer tratamento psicológico e social às vítimas e seus familiares. Será fornecido, ainda, atendimento especializado, transporte e canais exclusivos para atendimento e emergência.

A medida tem como objetivo evitar o desgaste de um processo judicial, garantindo uma reparação pecuniária de execução imediata e assegurando, ao mesmo tempo, um atendimento contínuo, humanizado e resolutivo às vítimas de um grave evento adverso no sistema público de saúde, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da prevenção de danos.

MPRJ

Relembre o caso

Seis pacientes receberam órgãos infectados com vírus HIV. O laboratório PCS Saleme contratado pelo governo estadual em 2023, emitiu laudos falsos que não mostraram a presença do vírus em dois doadores — mas eles estavam infectados.

Exames feitos nos doadores apresentaram 'falso negativo'. Todos os testes foram realizados pela PCS LAB, de Nova Iguaçu (RJ), que havia sido contratada em caráter emergencial pela SES-RJ em dezembro do ano passado. Novos exames feitos pelo Hemorio comprovaram, porém, que as amostras estavam infectadas com HIV.

Laboratório foi interditado após caso se tornar público. O PCS Saleme foi interditado pela Vigilância Sanitária e outubro do ano passado, após as constatações das infecções. Além dos graves erros, a vigilância ponderou 39 irregularidades no laboratório como sujeira e insetos na sede.

Seis pessoas se tornaram rés. A Justiça carioca julga se sócios e funcionários do laboratório são culpados pelos erros. Eles respondem por associação criminosa, lesão corporal e falsidade ideológica.