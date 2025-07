Motta acelera votações de olho em acordo com governo

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), voltou do apelidado "Gilmarpalooza", em Lisboa, na semana passada, com uma pauta extensa para ser analisada, de olho em um possível acordo com o governo para um ajuste fiscal e corte de gastos.

O que aconteceu

Pressa para votar. A duas semanas de iniciar o recesso parlamentar, que vai de 18 a 31 de julho, Motta acelerou a tramitação de projetos na Casa.

Seis projetos foram acelerados. Motta aprovou, em votação simbólica, ou seja, sem registro nominal dos deputados, o requerimento de urgência de seis projetos.

Ainda sem anistia. Não está entre eles a proposta que anistia os envolvidos nos atos do 8 de Janeiro. O autor do projeto, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que, ainda assim, o tema deve ser apreciado antes do início do recesso parlamentar.

Tentativa de acordo com o governo. Enquanto os deputados votavam, Motta se reuniu com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Foi o primeiro encontro desde que o ministro do STF Alexandre de Moraes suspendeu o decreto do IOF e o decreto legislativo do Congresso, que derrubou o aumento do imposto.

O plenário aprovou ontem quatro projetos. No início da madrugada, os deputados aprovaram o texto-base do projeto que cria 160 cargos comissionados no STF (Supremo Tribunal Federal). Os deputados também passaram o projeto que aumenta de 1 a 4 anos para 2 a 8 anos a pena pelo furto ou roubo de cabos de energia.

Vitória da bancada feminina. O PL que tipifica como descumprimento de ordem judicial a aproximação do agressor a áreas delimitadas para proteção da vítima avançou, apesar de pressão da bancada da bala para que ele fosse limitado.

O plenário também aprovou o projeto que cria a Estratégia Nacional de Saúde. A proposta dá vantagem em licitações a empresas credenciadas.

Licenciamento ambiental deve avançar hoje. Segundo líderes ouvidos pelo UOL, deve ser apreciado hoje o projeto que acelera a liberação de áreas para construção.

Cassinos e jogos de azar adiado por enquanto. No Senado, o presidente da Casa Alta, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), voltou a adiar a análise do projeto que pode legalizar cassinos, jogo do bicho e bingos no Brasil. Ele justificou com um baixo quórum e o pedido de alguns senadores que gostariam de estar presentes na discussão.

Ressaca pós-bets. Na lista, estão corridas de cavalos, bingos, cassinos e jogo do bicho. Há uma forte resistência da bancada evangélica em deixar o projeto do jeito que está pelo impacto de endividamento na sociedade e após sentir as consequências da aprovação das bets. O governo apoia de olho na arrecadação com os impostos.