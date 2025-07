Motorista de van que matou criança atropelada se apresenta à polícia em MG

Do UOL, em São Paulo

O motorista da van suspeito de atropelar e matar uma criança em Uberlândia (MG) se apresentou hoje à Polícia Civil. Ele era procurado desde a noite de segunda-feira após o acidente.

O que aconteceu

Suspeito, de 29 anos, foi ouvido e liberado. Em nota, a polícia informou que o homem, que não teve a identidade revelada, se apresentou espontaneamente na delegacia do município com seu advogado.

Condutor não foi preso por estar fora do período de flagrante. A investigação, no entanto, continua para a ''completa elucidação dos fatos''. Não foram repassados detalhes sobre o depoimento do investigado.

Noah Miguel dos Santos, de oito anos, foi atingido na segunda-feira quando atravessava a rua União, no bairro Residencial Integração. A Polícia Militar disse que o menino chegou morto à Unidade de Atendimento Integrado Morumbi.

O condutor da van teria se recusado a prestar socorro e seguiu viagem. Segundo a PM, ele deixou o veículo na garagem da empresa de transporte escolar e depois fugiu. Ele disse à mãe do menino, Jamilah, para que ela ligasse ao patrão dele, porque estava com outras crianças na van e não poderia parar, contou a avó materna à TV Paranaíba, da Record.

O suspeito não tinha carteira de habilitação, segundo a PM. O veículo envolvido no acidente e outra van com vestígios de sangue foram apreendidas para coleta de provas.

Dono da empresa de transporte prestou depoimento e foi responsabilizado. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência por entregar o veículo para um motorista não habilitado.