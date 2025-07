Família se desespera após morte de jovens pela PM na BA: 'Quero ver a arma'

Do UOL, em São Paulo

Dois jovens foram mortos pela Polícia Militar em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, ontem. A PM alega que eles estavam armados, versão que a família contesta.

O que aconteceu

Vídeo divulgado nas redes sociais mostra policiais arrastando o corpo de um dos homens de dentro de uma casa. Nas imagens, é possível ver que o segundo homem baleado está dentro do camburão e nenhum dos policiais parece ferido. O caso aconteceu no loteamento Canto dos Pássaros, em uma área periférica da cidade.

Os mortos foram identificados como Luan Henrique Rocha de Souza, 20, e Gilson Jardas de Jesus, 18. Eles tiveram a morte constatada no Hospital Geral de Camaçari, mas não há detalhes sobre se morreram antes de chegar à unidade de saúde.

"Cadê a arma? Vocês disseram que trocaram tiro. Cadê a arma?", pergunta uma mulher, que se apresenta como mãe de um dos homens baleados. No vídeo, os policiais dizem que precisam socorrer os baleados e pedem para os familiares se afastarem.

Policiais foram atacados enquanto faziam ronda, diz polícia. Em nota, a PMBA afirmou que os dois homens fugiram ao avistar a viatura, "efetuando disparos" e fugindo para uma casa. "Quando cessaram os disparos, os militares entraram no imóvel, onde encontraram os resistentes feridos", diz trecho da nota.

Segundo a polícia, duas pistolas, uma espingarda e uma arma falsa foram encontrados. Os policiais envolvidos na ação seguem em serviço.

Corregedoria da PM vai investigar o caso. O procedimento é padrão para todas as mortes por intervenção policial no estado. A Polícia Civil também investiga o caso pela 4ª Delegacia de Homicídios da cidade.

Bahia é o estado brasileiro com mais mortes por PM

Em números absolutos, a Bahia lidera a lista de mortes por policiais entre os estados brasileiros. Levando dados mais recentes (de 2023) divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve uma variação de 15,8% em comparação com as ocorrências de 2022, quando 1.467 mortes foram contabilizadas.

As polícias da Bahia sozinhas matam mais do que os agentes dos EUA. Segundo o Anuário de Segurança Pública, 1.699 pessoas foram mortas por policiais no estado, enquanto os EUA registram 1.164 mortes.