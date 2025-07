'Morreu fazendo o que mais amava': quem era peão pisoteado por touro em MT

O peão de rodeio José Thaysson Medeiros da Silva morreu durante uma competição de montaria em Nova Ubiratã (MT), a cerca de 500 km de Cuiabá.

Quem era José Thaysson

Ele tinha 20 anos e sonhava em viver dos rodeios. "Perdeu a vida na véspera do aniversário, mas feliz fazendo o que amava", diz Tamires Martins, amiga próxima do jovem, ao UOL. Ela descreveu Silva como um jovem humilde, sorridente e muito trabalhador.

José Thaysson não era um estreante: desde bem jovem, ele se dedicava às montarias. Ele começou sua carreira com a Cia Nortão Rodeio Team e foi ganhando respeito nas arenas.

A irmã, Ana Thamylly, contou que Silva tinha amor pelos animais desde a infância. Ele sempre soube o que queria ser e saiu de casa em busca de melhor condição financeira para a família.

Desde novinho, gostava de mexer com gado, sempre ajudava o pai, avós e os vizinhos. Ele sempre amou boi. Ele gostava de fazer tudo o que era no animal: cuidar, amansar, fazer curativo. O sonho dele era construir uma família, ter uma condição financeira melhor e dar um conforto para a família. Ele significava o bem mais precioso da minha vida. Será sempre eterno em nossos corações.

Ana Thamylly

José foi bicampeão de rodeio na cidade onde morava e competiu em dezenas de arenas no Pará e em Mato Grosso Imagem: Arquivo pessoal

Silva era de Castelo de Sonhos (PA), distrito de Altamira, e tinha sido bicampeão de rodeio na cidade. Segundo a amiga Tamires Martins, ele competiu em dezenas de arenas no Pará e em Mato Grosso e deixou amigos por onde passou.

Ele percorreu muitas cidades do nosso Mato Grosso deixando história. Era querido por todos, um menino guerreiro que sempre se dedicou muito ao rodeio, treinou em muitas arenas. Sempre muito simpático, humilde, trabalhador. Vivia com intensidade e amava tudo o que fazia.

Tamires Martins, amiga de José Thaysson

Segundo a amiga, ele treinava duro e buscava evoluir na competição. Mesmo tão jovem, era respeitado pelos concorrentes. "Ele foi um competidor muito talentoso e que iria fazer história por todo o Brasil. Se destacou em muitos campeonatos e ficou entre os primeiros colocados. Chegou a ganhar premiações em dinheiro e motos em seus rodeios", destacou.

Jovem começou a carreira com a Cia Nortão Rodeio Team Imagem: Arquivo pessoal

A prima de Silva, Cristiane Santos, disse que a família está em choque e não acredita na tragédia. A festa de aniversário de Silva estava planejada para o dia seguinte.

Ele vai fazer muita falta para nós. Era praticamente um irmão para mim. Nasceu para ser peão, só que ninguém poderia imaginar que ele morreria fazendo o que mais gostava. Agora só restam lembranças, e sempre vamos levá-lo no nosso coração.

Cristiane Santos, prima de José Thaysson

José caiu na arena e foi atingido pelo touro na cabeça. Mesmo com atendimento médico, ele morreu no local Imagem: Arquivo pessoal

O que aconteceu

José Thaysson Medeiros da Silva, 20, foi pisoteado durante uma montaria e não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu na noite de sábado. A etapa fazia parte da feira de exposição agropecuária promovida pelo município de Nova Ubiratã. De acordo com o boletim de ocorrência, Silva caiu na arena e foi atingido violentamente pelo touro na cabeça. O evento foi cancelado no dia.

Silva será enterrado na cidade de Anapu, interior do estado do Pará. A prefeitura de Nova Ubiratã lamentou o acidente e ressaltou que o evento segue as normas de segurança, mas disse que o risco faz parte do esporte. A Arena Dreams, a organizadora do evento, divulgou uma nota de pesar nas redes sociais, destacando a importância do competidor para eles. "Dream Team perdeu mais que um competidor, perdeu um amigo, um irmão de arena. Que ele descanse em paz nos braços do Senhor, e que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos e companheiros de estrada".