Monitor usou pá para parar ataque de adolescente a crianças em escola no RS

O monitor Luís Carlos dos Santos foi o responsável por conseguir desarmar o adolescente durante o ataque em uma escola de Estação (RS), que deixou uma criança morta e outras três pessoas feridas.

O que aconteceu

Conhecido como ''tio Pelé'', ele arrumava os brinquedos das crianças quando o jovem entrou no local. Ao Zero Hora, da TV RBS, o homem contou que decidiu acompanhar o menino, que havia pedido para ir ao banheiro. ''Ele estava com a mochila nas costas, tirou uma faca e começou a querer agredir as crianças'', lembra.

Monitor começou a gritar para que os alunos fugissem. Seguindo o que chamou de ''instinto'', Luís passou a alertar outros professores e funcionários para saírem o mais rápido possível da escola com as crianças.

O homem pegou uma pá do depósito da instituição e atingiu o adolescente nas costas. O suspeito ficou contido até a chegada da Brigada Militar. ''Ataquei ele com a pá. Tenho que me doar por essas crianças. Eu tenho que morrer no lugar dessas crianças'', falou.

Para ele, a tragédia teria sido ainda maior se não o tivesse parado. ''A tragédia ia ser muito maior. Muitas pessoas, muitas crianças iam perder as vidas'', relata.

Entenda o caso

08.jul.2025 - Vitor André Kungel Gambirazi, de 9 anos, morreu no ataque ocorrido em uma escola municipal de Estação (RS) Imagem: Reprodução

Agressor, de 16 anos, foi até a Escola Maria do Nascimento Giacomazzi e invadiu uma sala de aula. Os alunos atacados eram de uma turma do terceiro ano do ensino fundamental. A instituição municipal tem 152 estudantes.

Autor conseguiu entrar na escola após falar que queria deixar currículo no local. "Ele disse que ia entregar um currículo para as meninas [da escola]. Ele pediu para ir ao banheiro, mas veio intencionado. Ele tinha uma faca e um facão, entrou na sala da terceira série e começou a avançar nas crianças", afirmou. O infrator é morador de Estação e não possui nenhum antecedente policial.

O aluno morto foi identificado como Vitor André Kungel Gambirazi, de 9 anos. Ele foi atingido na região do tórax, foi levado ao hospital, mas morreu na unidade de saúde. A vítima será enterrada hoje às 14h no Cemitério Municipal de Getúlio Vargas.

Duas alunas, de oito e nove anos, e uma professora, de 34 anos, também ficaram feridas. A criança de nove anos foi encaminhada a um hospital de Erechim. A educadora tentava defender os outros estudantes do ataque quando foi esfaqueada. O estado de saúde delas é estável. A estudante, de oito anos, teve ferimentos leves, recebeu os primeiros socorros e foi liberada em seguida, informou o prefeito.

Adolescente atacou as vítimas aleatoriamente. Apesar de ser conhecido na vizinhança, o garoto não tinha relação com nenhuma das vítimas, segundo o prefeito. Ele foi apreendido pela Brigada Militar e encaminhado à Polícia Civil. Ele está sob custódia na Delegacia de Getúlio Vargas.

Ele passava por acompanhamento psiquiátrico e teve consulta um dia antes do ataque, segundo o prefeito. Giacomazzi afirmou ao portal UA Online que os pais do adolescente conversaram com o psiquiatra que atende o garoto e que ele disse que o suspeito "estava respondendo bem ao tratamento".