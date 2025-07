Merck fecha compra da britânica Verona Pharma por cerca de US$ 10 bilhões

A Merck fechou um acordo para comprar o grupo farmacêutico britânico Verona Pharma, em uma transação estimada em cerca de US$ 10 bilhões, segundo comunicado divulgado pelas empresas nesta quarta-feira.

Por meio de uma subsidiária, a multinacional americana pagará US$ 107 por ADR da Verona, que produz um medicamento para doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A expectativa é que o acordo seja concluído no quarto trimestre, a depender de aprovação de reguladores no Reino Unido.

Às 10h51 (de Brasília), o ADR da Verona disparava quase 21% em Nova York, enquanto a ação da Merck subia 2,4%.