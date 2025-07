Menina ficou presa em cadeira de escola onde aluno autista foi amarrado

Uma menina de 3 anos foi fotografada amarrada pelas mãos a uma cadeira na mesma escola em que um aluno autista ficou preso no banheiro.

O que aconteceu

A imagem foi publicada nas redes sociais pelo pai da menina. Ele disse que recebeu a foto de uma ex-professora da escola, que o procurou após a repercussão do caso do garoto de 4 anos, com Transtorno do Espectro Autista nível 3, que foi deixado amarrado a uma cadeira dentro de um banheiro da mesma instituição.

Novo caso registrado teria acontecido em 2023. A Polícia Civil do Paraná confirmou que recebeu as novas denúncias e que um boletim de ocorrência foi registrado pelo pai da menina. A corporação também diz que "segue investigando todas as denúncias" e que está intimando testemunhas para novos depoimentos.

Nas mensagens, a professora diz que a criança era agredida na escola. Na conversa compartilhada pelo pai, a funcionária relata que uma pedagoga da escola amarrou a menina. "Levavam ela para a secretaria, trancavam tudo e batiam na boca dela", escreve.

O UOL tentou contato com a escola onde as acusações de maus-tratos foram registradas. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.

Professora foi presa por maus-tratos

A professora responsável por amarrar o aluno autista foi presa em flagrante por maus-tratos. No momento da prisão, a docente, que não teve a identidade revelada, teria admitido que amarrou o menino porque ele estaria "muito agitado", segundo a Guarda Municipal.

O menino foi encontrado sozinho, com os pulsos e a cintura amarrados a uma cadeira dentro do banheiro da escola. Vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o garoto foi resgatado por agentes da Guarda Municipal, que foram até a instituição após uma denúncia.

Não se sabe quanto tempo a criança permaneceu amarrada no banheiro até ser resgatada. O Conselho Tutelar de Araucária acompanhou a ocorrência e informou que o ambiente em que o garoto foi encontrado estava gelado devida às baixas temperaturas na cidade.

Escola tem colaborado com as investigações, segundo a Polícia Civil do Paraná, que apura o caso. A instituição cancelou as aulas hoje e lamentou o episódio nas redes sociais.

Por meio de nota, a dona da escola disse estar afastada da unidade por problemas de saúde, mas afirmou "abominar com todas as forças" o ocorrido com o aluno autista. "Para quem me conhece, sabe o quanto mantemos a integridade da escola, bem como o bem-estar das crianças, inclusive promovendo o bem-estar a todo momento de cada uma delas", escreveu.

Esse tipo de denúncia é grave e séria e já estamos tomando todas as providências cabíveis quanto ao ocorrido e pessoas envolvidas, inclusive com advogados para esta ação injustificável. Nunca havíamos passado por tal situação, o que nos deixa bem tristes e sem palavras. Quero agradecer pelas mensagens de apoio aos que conhecem o meu trabalho e acima de tudo falar o quanto lamento pelo ocorrido

Dona da escola, em nota

Escola falhou no caso, diz educadora

A escola também cometeu erros no caso, afirmou Claudia Cotin, especialista em educação, em entrevista ao UOL News. "Se a criança precisa de apoio, e no caso ela é do nível 3 de suporte, é preciso mais alguém na sala de aula para isso. Não faz sentido a escola não contar com isso. É muito triste e inaceitável", disse.

Infelizmente, as escolas refletem o que há fora delas. Houve falta de empatia completa e despreparo da professora. Podemos falar em questões estruturais. A formação que o professor recebe na universidade é completamente desconectada da realidade da escola. Estamos falando de crianças na primeira infância

Claudia Cotin

Para Claudia, algumas escolas se dizem inclusivas por aceitar alunos com alguma deficiência, mas não desenvolvem práticas necessárias à adaptação. "Precisamos nos preparar para ter uma escola inclusiva. Não basta incluir crianças neurodivergentes em sala de aula. Precisamos de estratégias e protocolos de como fazer uma inclusão que funcione", defende.