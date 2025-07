MDS amplia rol de grupos com acesso prioritário ao Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) ampliou o rol de grupos que têm acesso prioritário ao programa Bolsa Família.

Em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), a Pasta incluiu famílias com pessoas em situação de rua; famílias com pessoa em situação de risco social associado à violação de direitos, identificada no Prontuário SUAS; e famílias com pessoa identificada, pelo Ministério da Saúde, em situação de risco para insegurança alimentar.

Até então, os grupos prioritários incluíam famílias com integrantes em situação de trabalho infantil, com integrantes libertos de situação análoga à de trabalho escravo, quilombolas e indígenas, além de famílias com catadores de material reciclável.

A mudança passa a valer a partir da folha de pagamento do benefício de julho de 2025. "O objetivo é aumentar o nível de proteção social, de segurança de renda e de segurança alimentar em favor de famílias que se encontram em situação de alto risco social. As inclusões são decorrentes de um olhar articulado do Bolsa Família com outras políticas públicas", afirmou o ministro Wellington Dias, em nota.