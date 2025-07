Mais forte: essas técnicas podem acelerar o ganho de massa muscular

A fórmula para ganhar músculos já é bem conhecida: investir pesado em exercícios de força. Mas isso não quer dizer que você precisa lotar a barra do supino de anilhas ou tentar usar um halter maior a cada dia.

Na prática, existem ajustes discretos no treino de musculação que podem provocar um belo impacto no crescimento muscular —como mudar o número de repetições e brincar com a velocidade dos movimentos.

Variar os estímulos é essencial para evitar que o organismo se adapte e pare de evoluir. O segredo, portanto, está mais na inteligência do treino do que na vaidade da carga.

Mas nem só de academia vive o músculo. Há também hábitos fora do treino que sabotam a hipertrofia. A seguir, reunimos truques que podem acelerar o ganho muscular —e os erros que você deveria deixar no vestiário.

5 ajustes simples que ajudam seus músculos a crescerem

Imagem: iStock

1. Mais repetições, menos peso

A velha escola da musculação dizia: para crescer, treine com cargas altas e poucas repetições. Mas estudos mais recentes mostraram que isso é só parte da história. Você também pode ganhar massa usando pouco peso, desde que vá até a falha muscular —aquele momento em que você simplesmente não consegue fazer mais uma repetição, mesmo que queira.

Ou seja: não importa só o peso, mas o esforço.

Imagem: skynesher/IStock

2. Aumente a amplitude do movimento

Descer um pouco abaixo do joelho no agachamento, ou estender um pouco mais o braço na rosca direta, é mais do que capricho técnico. Movimentos amplos colocam os músculos em uma posição de grande estiramento, o que gera mais tensão durante a contração e estimula duas reações poderosas para a hipertrofia: microlesões e mecanotransdução.

Microlesões: pequenas lesões nas fibras musculares que o corpo repara e reforça para suportar a atividade.

pequenas lesões nas fibras musculares que o corpo repara e reforça para suportar a atividade. Mecanotransdução: o jeito que o músculo traduz esforço mecânico em sinal bioquímico de crescimento.

Imagem: Getty Images

3. Reduza o intervalo entre as séries

Descansar menos também é uma arma. Um estudo publicado no Journal of Strength & Conditioning Research revelou que é possível ganhar massa muscular mesmo quando se utiliza cargas baixas, desde que o intervalo de descanso seja próximo a 30 segundos e as séries sejam realizadas até a falha muscular. Isso porque a redução no tempo de descanso aumenta o acúmulo de metabólitos e da acidose local, promovendo maior ativação das fibras tipo 2, que têm maior capacidade de hipertrofia.

Imagem: iStock

4. Trave por alguns segundos

Antes de iniciar as repetições do agachamento, por exemplo, fique parado em posição agachado por 20 segundos. Parece tortura? É estratégia.

Esse truque de isometria reduz o fluxo de oxigênio no músculo e induz uma acidose metabólica —um estímulo potente para o crescimento. A dica é fazer isso logo no início de cada série, e depois emendar as repetições normalmente. Só não vale descansar demais entre as séries, senão o efeito se perde.

Imagem: iStock

5. Desça devagar

Na musculação, todo movimento tem duas fases: a concêntrica (quando você contrai o músculo) e a excêntrica (quando estende). O problema é que muita gente "despenca" o peso, deixando a gravidade fazer o trabalho.

Estudos mostram que executar a fase excêntrica de um movimento de forma mais lenta pode aumentar as microlesões nas fibras musculares, o que favorece a hipertrofia. Ou seja, procure baixar o halter ou a barra de forma lenta durante as repetições.

3 erros comuns que sabotam seu crescimento muscular

1. Não respeitar o descanso

Treinar pesado todo dia parece dedicação, mas pode ser só má estratégia.

Os músculos crescem no repouso, e não no exercício em si. Para hipertrofia, o ideal é dar 36 a 48 horas de descanso antes de repetir o mesmo grupo muscular. Isso não significa ficar longe da academia —apenas variar os treinos: costas hoje, pernas amanhã.

Quem volta a treinar um grupo muscular sem o tempo de descanso adequado não se recupera do estímulo anterior e tem de diminuir a intensidade (carga/repetições) dos exercícios.

2. Viver estressado (e dormir mal)

O estresse e a insônia têm um inimigo em comum: o aumento do nível de cortisol, conhecido como hormônio do estresse. Essa elevação prejudica a produção de testosterona, estrogênio e GH (hormônio do crescimento) —todos essenciais para ganhar músculo.

Dormir mal, além disso, impede a regeneração muscular e diminui os níveis hormonais. Resumo: quem dorme cresce, quem vive ansioso nem tanto.

3. Comer pouco (ou errado)

Se você malha como um atleta, mas come como um passarinho, algo está errado. Para construir músculos, é preciso sobrar energia.

O ideal é consultar um nutricionista para elaborar um cardápio com as porções ideais para você e com balanço energético positivo (com mais calorias do que seu corpo gasta por dia).

Além disso, é importante investir em uma alimentação saudável, claro, que forneça a quantidade adequada de proteínas, carboidratos e gorduras boas.

Com relação à proteína, o ideal para quem faz atividade física e busca hipertrofia é cerca de 2 gramas por quilo de peso corporal. Um adulto de 70 kg, por exemplo, deve consumir por volta de 140 g de proteína por dia.

Imagem: iStock

Whey ajuda, mas não é mágica

Para quem treina, o whey protein pode ser um bom aliado, mas não substitui uma alimentação equilibrada. Ou seja, não dá para jogar toda a responsabilidade no suplemento.

Quem é vegetariano ou vegano pode (e deve) apostar em proteínas vegetais, como lentilha, ervilha e feijão. Ainda que a proteína animal tenha maior efeito anabólico, a combinação certa de vegetais também oferece bons resultados.

E não se esqueça dos carboidratos. Eles são o combustível que garante energia e ajudam na recuperação muscular —que, como você já sabe, é onde acontece a mágica do crescimento.

*Com informações de reportagens publicadas em 01/08/2018, 27/08/2021 e 29/06/2018