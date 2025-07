Mãe tenta entregar bebê e é presa com casal por tráfico de pessoas no PA

Uma operação da Polícia Civil do Pará resultou na prisão de três pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de adoção ilegal de uma criança em Conceição do Araguaia, no sudeste do estado.

O que aconteceu

O caso teria sido articulado por um casal do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, o homem e a mulher teriam viajado até o Pará com o objetivo de buscar um bebê de aproximadamente dois meses.

Documentos falsos seriam usados na tentativa de adoção. As investigações indicam que a mulher tentaria oficializar o processo com uma autorização de viagem e uma procuração em nome de uma terceira pessoa, ambas assinadas, supostamente, pela mãe biológica da criança.

A investigação partiu de um relato anônimo. "A ação teve início após o recebimento de uma denúncia anônima informando que, naquele mesmo dia, ocorreria a venda ilegal de uma criança", explicou o delegado Hyago Carvalho. A prisão ocorreu na última quinta-feira (3).

Os suspeitos foram monitorados ao chegarem à cidade. A polícia instaurou um procedimento investigativo e iniciou buscas para localizar os envolvidos. O casal foi identificado ao desembarcar na rodoviária de Conceição do Araguaia, e os policiais conseguiram descobrir o local onde planejavam se hospedar.

O grupo também já tinha escolhido o cartório onde faria o registro. A equipe policial se dirigiu ao local e realizou a prisão em flagrante dos três envolvidos: o casal e a mulher que teria consentido com a entrega da criança. O bebê foi acolhido pelo Conselho Tutelar e está recebendo acompanhamento especializado.

As investigações revelaram indícios de uma rede de venda de crianças. Durante as apurações, os policiais localizaram um grupo em uma rede social com evidências de envolvimento em crimes semelhantes. As postagens faziam referência à falsificação de documentos, incluindo atestados de vida e de óbito, e citavam possíveis compradores.

Os suspeitos permanecem presos. Todos foram levados para a delegacia, passaram por exame de corpo de delito e seguem sob custódia. As investigações devem apurar a atuação de outros envolvidos e desarticular possíveis redes de tráfico de crianças.