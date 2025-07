Macron discute combate da travessia ilegal no Canal da Mancha com primeiro-ministro britânico

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, se reuniram nesta quarta-feira (9) na residência oficial de Downing Street, na Inglaterra, para o debate de ações de combate à travessia de migrantes pelo Canal da Mancha.

No segundo dia de sua visita de Estado ao Reino Unido, Emmanuel Macron discutiu com o líder trabalhista o combate à migração ilegal, dentre outros assuntos. Mais de 21.000 migrantes cruzaram o Canal da Mancha desde o início deste ano. O número é um recorde.

O primeiro-ministro britânico destacou ao líder francês as medidas tomadas por seu governo contra o emprego ilegal, com um "aumento considerável nas prisões para pôr fim às falsas promessas de emprego usadas (por contrabandistas) para vender lugares em barcos".

Já Paris afirmou repetidamente que as oportunidades de trabalhar sem documentos no Reino Unido tornam o país particularmente atraente para migrantes. No último mês, 136 migrantes foram resgatados em 48 horas.

A França, por sua vez, é acusada de não fazer o suficiente contra embarcações de migrantes. Londres, desde 2018, tem financiado mais de € 750 milhões em esforços de segurança nas fronteiras.

Soluções inovadoras

Emmanuel Macron e Keir Starmer concordaram sobre a necessidade de avançar em novas soluções, incluindo uma nova medida dissuasiva para interromper o modelo de negócios dessas redes de contrabando.

As negociações entre Paris e Londres incluem uma 'troca-piloto' de migrantes, que se basearia no "princípio de um por um", ou seja, a França aceitaria de volta um migrante que chegasse ilegalmente ao Reino Unido e vice-versa.

O Presidente francês prometeu resultados tangíveis no combate à imigração. "Na frente de defesa, daremos um novo passo que mudará a escala da nossa cooperação", garantiu Emmanuel Macron.

Leia tambémNúmero de migrantes resgatados no Canal da Mancha aumenta quase 30% em 2024, aponta relatório

Preocupação com a Ucrânia

Ao chegar na residência de Downing Street, o presidente da França declarou que sua "visita de Estado representa uma oportunidade única nestes tempos difíceis para trabalharmos juntos na Ucrânia e (...) alcançarmos grandes progressos em defesa, segurança e tecnologia".

A visita de Estado, que termina nesta quinta-feira, é a primeira de um presidente francês ao Reino Unido desde Nicolas Sarkozy em 2008; é a primeira de um chefe de Estado da União Europeia desde o Brexit em 2020.