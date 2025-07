Lula se precipitou ao responder a Trump antes de tarifa, diz ex-embaixador

O presidente Lula se precipitou e deveria ter esperado o anúncio das tarifas de Donald Trump para se pronunciar, e agora vai precisar ter cautela para reagir contra a imposição norte-americana, disse Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos EUA, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Em vista das declarações do presidente Trump sobre a promessa de mandar uma carta para o Brasil propondo novas tarifas, depois de dizer que o Brasil não estava sendo bom para os Estados Unidos, eu teria mais cuidado, teria mais precaução e não levaria a essa convocação, esperaria para ver o resultado dessa carta.

Nós estamos no meio desse 'quiprocó' bilateral, mas estamos no meio de uma situação global muito importante, que é esse tarifaço do governo americano e que pode ter repercussões muito negativas para a economia do Brasil, como vai ter para a economia de outros países.

Até aqui o Brasil estava bem, 10%, era o que estava previsto para o Brasil. Agora nós demos uma justificativa para o Trump aumentar essas tarifas, o que vai ser muito negativo, não só se houver esse aumento para o aço, para o alumínio, mas para todos os produtos de exportação brasileiro para os Estados Unidos.

Então eu teria tido um pouco mais de cautela, esperaria sair a decisão sobre as tarifas para aí reagir.

Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos EUA

O presidente americano Donald Trump anunciou hoje a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos brasileiros, insinuando uma sanção contra atitudes das instituições brasileiras pelo julgamento de Jair Bolsonaro e sua derrota nas eleições de 2022.

As taxas entrarão em vigor no dia 1º de agosto. O UOL apurou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com gabinete e com o chanceler Mauro Vieira para avaliar uma resposta.

O ex-embaixador Rubens Barbosa não se mostrou surpreendido com a atitude de Donald Trump e reafirmou sua posição de cautela que deveria ter sido adotada pelo presidente Lula.

Essa notícia não me surpreende. Eu achava que ia acontecer isso e por isso a gente deveria ter esperado a divulgação dessa notícia para reagir ao governo americano em relação à questão do Bolsonaro.

E agora a situação ficou muito pior porque, se o Trump mandou a carta igual à que mandou para a Europa, para o Japão, para a Coreia, nós temos uma margem de negociação para a redução dessas tarifas.

Eu não me surpreendi com a tarifa de 50% e eu imaginava que o governo americano só ia anunciar essa tarifa depois do encontro do encarregado de negócios com o Itamaraty para ver o tom.

Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos EUA

O ex-diplomata alertou que vai ser preciso restabelecer essa negociação com os Estados Unidos, já que a taxa imposta ao Brasil afeta bastante a economia nacional.

Nós temos que reestabelecer, o ministro da indústria e comércio, o Itamaraty, vão ter que reestabelecer os canais de comunicação, porque com 50% de tarifa, nós não vamos exportar nada para os Estados Unidos, porque a gente exporta produtos que são importantes para eles, mas são produtos semi-industrializados, alguns industrializados, e essa taxa de 50% inviabiliza o comércio nosso com os Estados Unidos, que é o segundo parceiro do Brasil.

O Brasil não tem peso no comércio exterior americano, mas para nós os EUA são o segundo parceiro comercial. Eu acho que é uma situação muito delicada, e eu de novo repito a mesma coisa agora sabendo dessa informação. Eu acho que o Brasil tem que reagir com cautela, porque se reagirem ideologicamente, eles não vão ceder em nada desses 50%.

Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos EUA

